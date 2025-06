Iga sai de buraco, derruba Rybakina e volta às quartas em Roland Garros

Iga Swiatek parecia rumar para sua primeira derrota em quatro anos em Roland Garros quando viu Elena Rybakina abrir um set e uma quebra de vantagem neste domingo. A cazaque (atual #11 do mundo), porém, cedeu uma quebra com um erro bobo, deixou a polonesa se recuperar e, depois, não conseguiu segurar a ex-número 1. Iga foi melhor em um terceiro set nervoso e acabou triunfando por 1/6, 6/3 e 7/5, o que garantiu sua presença novamente nas quartas de final.

O resultado significa que Iga agora soma 25 vitórias consecutivas no torneio de Roland Garros. A ex-número 1 do mundo, campeã lá em 2020, 2022, 2023 e 2024, tenta seu quinto troféu no evento. Sua próxima oponente este ano será a ucraniana Elina Svitolina (30 anos, #14), que salvou match point e bateu Paolini por 4/6, 7/6(6) e 6/1 neste domingo.

Como aconteceu

Rybakina começou melhor, atacando e pressionando o saque de Iga. A cazaque não só quebrou o saque da polonesa como salvou um break point com um ótimo saque e logo abriu 3/0. Iga sofria com seu saque e só saiu do zero no sexto game, depois de salvar dois set points. Pouco adiantou. Rybakina fez seu saque e fechou a parcial por 6/1 logo depois.

O segundo set começou no mesmo ritmo, com Rybakina dominando e vencendo os oito primeiros pontos da parcial. A cazaque parecia ter o jogo sob controle, mas Iga lutava e foi recompensada quando, em um break point, a rival errou um voleio fácil. A polonesa devolveu a quebra e, depois, salvou break point e virou o set para 3/2. Mais seguidos erros de Rybakina deram outra quebra para Iga, que venceu seu quarto game seguido e fez 4/2. Com a vantagem, a polonesa se mostrava mais segura e, assim, fez 6/3, forçando o terceiro set.

A parcial decisiva foi a mais equilibrada. As duas tenistas começaram jogando em alto nível e foram confirmando seus saques até que Iga elevou seu nível. Primeiro, salvou três break points no sexto game. Depois, foi ao ataque no game seguinte e quebrou Rybakina para fazer 4/3. A ex-número 1, entretanto, não manteve o rendimento. No oitavo game, cometeu uma dupla falta quando encarava um break point, e o placar voltou a ficar igualado (4/4).

Iga, porém, seguia ameaçando o saque da cazaque. No nono game, Rybakina saiu de 15/40 e confirmou seu serviço. No 11º, o cenário se repetiu, e Elena não resistiu. Jogou uma direita na rede e perdeu o saque. Swiatek, então, foi para o saque com a chance de fechar o jogo e não desperdiçou.