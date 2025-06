Grêmio supera o Juventude pelo Brasileirão e vence a terceira seguida

Neste domingo, o Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi. Braithwaite e Cristian Olivera marcaram os gols da partida.

O Grêmio, mais distante da zona de rebaixamento, chegou aos 15 pontos e alcançou a nona posição, completando a terceira vitória consecutiva. O Juventude, por sua vez, continua com oito pontos e permanece no 19º lugar.

Por conta da data Fifa, o Grêmio volta a campo no dia 12 de junho, às 20h (de Brasília), quando recebe o Corinthians, pela 12ª rodada do Brasileiro. Já o Juventude só joga novamente em 13 de julho, contra o Sport, em casa, com horário a definir, após o Mundial de Clubes.

A SERRA É AZUL: Juventude 0x2 #Grêmio

Na estreia da nossa camisa 2, a Maior do Sul cantou mais alto no Alfredo Jaconi e viu Braithwaite e Cristian Olivera balançarem as redes. Mais uma vitória para o Tricolor no #Brasileirão2025! VAMOOOOSSS!

O jogo

Aos 12 minutos do primeiro tempo, o goleiro Marcão deixou o braço no rosto de Kannemann e cometeu pênalti. Na cobrança, Braithwaite bateu no canto esquerdo e abriu o placar. Quatro minutos depois, após cruzamento de Cristaldo, o zagueiro argentino cabeceou na trave.

Em desvantagem no marcador, o Juventude saiu para o jogo. Aos 33 minutos da primeira etapa, Cristian Olivera derrubou Mandaca na área e o árbitro Raphel Claus marcou pênalti, anulado após análise do VAR.

Cinco minutos depois, o Grêmio ampliou o placar. Após bate e rebate na área, Cristaldo ajeitou a bola para Cristian Oliveira, que finalizou forte e marcou o segundo do time visitante.

Na etapa complementar, o Grêmio administrou a vantagem e não deu espaços para o Juventude. Aos 27 minutos, o time tricolor quase chegou ao terceiro gol, mas André Henrique finalizou por cima.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 0 x 2 GRÊMIO

Data: 1 de junho de 2025, domingo



Horário: às 16h (de Brasília)



Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Marcos Paulo e Alan Ruschel (Juventude); Wagner Leonardo e Gustavo Martins (Grêmio)



Público: 9.098 torcedores



Renda: R$ 165.863,00

GOLS: Braithwaite, aos 13' e Cristian Oliveira aos 38' do 1°T (Grêmio)

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Mandaca (Matheus Babi), Caique, Emerson Batalla, Nenê e Giovanny (Ênio); Gabriel Taliari (Gilberto).



Técnico: Claudio Tencati

GRÊMIO: Tiago Volpi; Marlon, Kannemann, Wagner Leonardo e Gustavo Martins; Dodi (Ronald), Villasanti, Cristian Oliveira, Cristaldo (Riquelme) e Alysson (Aravena); Braithwaite (André Henrique).



Técnico: Mano Menezes