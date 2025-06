Gómez, Bobadilla e Romero são convocados pelo Paraguai para disputa das Eliminatórias

O Paraguai anunciou neste domingo a lista de convocados para os duelos contra Uruguai e Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, o volante Damián Bobadilla, do São Paulo, e o atacante Angel Romero, do Corinthians, foram chamados pelo técnico Gustavo Alfaro.

Além deles, a delegação também conta com o zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG, os meias Mathías Villasanti, do Grêmio, e Rubén Lezcano, do Fluminense, e o atacante Isidro Pitta, do Red Bull Bragantino.

Citados para defender a la #Albirroja ???? Estos son los futbolistas convocados por el DT Gustavo Alfaro para los próximos desafíos ante @aufoficial ?? y @cbf_futebol ??. ? Fechas 15 y 16 - Clasificatorias @fifaworldcup 2026 ?? https://t.co/BZHugZHxDz Todo un país, por un... pic.twitter.com/f8ic9SqX3c ? Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2025

O Paraguai recebe o Uruguai nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, visita o Brasil, no dia 10 (terça-feira), a partir das 21h45, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada.

A seleção paraguaia ocupa a quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos conquistados em 14 partidas. Os seis primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo disputará a repescagem.

Como o calendário do futebol brasileiro ficará paralisado devido aos jogos da Seleção Brasileira, os clubes que tiveram seus jogadores convocados não entrarão em campo.