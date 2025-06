Futebol-Paris recebe seus campeões na Champs Elysees

Por Vincent Daheron

PARIS (Reuters) - O Paris St. Germain realizou um desfile da vitória na Champs Elysees para milhares de torcedores no domingo, depois de golear a Inter de Milão por 5 a 0 e conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões.

Vestidos com as cores azul e vermelha do clube, os torcedores se reuniram na avenida mais famosa da capital francesa para dar as boas-vindas aos seus heróis parisienses. Os jogadores exibiram o cobiçado troféu em seu ônibus aberto e cantaram junto com a multidão.

"Nós somos os campeões!", "Ici c'est Paris!" (Paris está aqui) e outros cantos reverberaram pela avenida.

A jovem equipe do PSG conseguiu o que jogadores como Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe não conseguiram fazer com suas cores, tornando-se apenas o segundo time francês a ganhar o troféu, depois do Olympique de Marseille em 1993.

"É inacreditável", disse um torcedor, Leo Rogue, de 22 anos, em pé no meio da multidão lotada, usando um top vintage do PSG. "Não tenho palavras... Estamos esperando por isso há muito tempo."

A polícia limitou o número de torcedores a 100.000 por motivos de segurança.

Alguns jovens subiram em andaimes ou bancas de jornal para aproveitar melhor o momento.

Jamel, 55 anos, ficou desapontado por ter sido parado perto de uma entrada do desfile, pois o número de pessoas havia atingido o máximo, mas não deixou que isso estragasse sua comemoração.

"Ontem eu festejei e hoje estou festejando", disse ele.

Celebrações selvagens eclodiram em toda a capital francesa e em outros lugares na noite de sábado, e confrontos com a polícia ameaçaram estragar a festa.

O clube condenou a violência no X. "O Paris St Germain pede a todos que demonstrem responsabilidade e respeito, para que essa vitória histórica continue sendo um momento de orgulho compartilhado por todos", disse.

As comemorações continuarão no domingo à noite no estádio Parc des Princes.

(Reportagem de Vincent Daheron, redação de Juliette Jabkhiro, edição de Andrew Cawthorne)