Fórmula 1: Piastri vence e acaba com soberania de Verstappen na Espanha

Oscar Piastri, da McLaren, é o campeão do GP da Espanha de Fórmula 1. Com direito à dobradinha com Lando Norris, o australiano conquistou seu primeiro triunfo na pista espanhola e, de quebra, encerrou a soberania de Max Verstappen, da Red Bull, então tricampeão consecutivo da prova. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

Oscar foi o pole e soube administrar a corrida para vencer pela primeira vez na Espanha. Já Leclerc aproveitou uma bobeada de Verstappen para conseguir um lugar no pódio.

Verstappen sofreu após a última troca de pneus e acabou em décimo após penalização. O piloto da Red Bull perdeu velocidade após a parada na reta final da corrida e ainda acabou punido por choque com George Russell.

Gabriel Bortoleto conseguiu seu melhor resultado na temporada, mas não pontuou. O brasileiro ficou na 12ª colocação, a mesma de sua largada.

O grid contou com apenas com 19 pilotos, já que o brasileiro Felipe Drugovich não pôde substituir Lance Stroll. Stroll desistiu por dores no pulso, e Drugovich ficou de fora por não ter participado de ao menos um treino.

Como foi a corrida

Piastri manteve a ponta, enquanto Lando Norris e George Russell foram ultrapassados logo na primeira volta. Então segundo colocado, Norris fez uma largada ruim e acabou superado por Max Verstappen. Já o piloto da Mercedes — que chegou a ameaçar Norris, bobeou e acabou atrás das duas Ferraris.

Verstappen aproveitou parada da dupla da McLaren para assumir a primeira colocação. O piloto da Red Bull foi o primeiro do trio a ir para os boxes, voltou na oitava colocação e acumulou voltas rápidas para retornar ao pelotão da frente. Enquanto isso, Norris e Piatri fizeram a troca de pneus após mais de 20 voltas, e retornaram à pistas atrás do holandês.

Albon foi obrigado a abandonar após choque com Lawson. Em disputa pelo 12º lugar, os carros dos dois pilotos se tocaram, e o bico do tailandês foi danificado. Como não havia chance de substituição, Albon foi obrigado a deixar a corrida.

Verstappen repetiu estratégia, forçou McLaren a queimar pneu, mas seguiu em terceiro. O holandês fez sua segunda parada próximo da metade da corrida e logo reassumiu a terceira colocação, atrás apenas de Norris e Piastri — que fizeram apenas uma troca. O piloto da Red Bull estava com a volta mais rápida e ficou na cola das McLarens.

Antonelli forçou bandeira amarela e todo mundo foi para os boxes a dez voltas para o fim. O piloto da Mercedes teve um problema no motor, deixou a corrida e trouxe uma bandeira amarela e o safety car. De olho no lugar mais alto do pódio, Piastri, Norris e Verstappen trocaram pneus e aguardaram a relargada para tentar movimentar as primeiras colocações.

Corrida foi retomada com seis voltas finais, Verstappen despencou e Piastri caminhou para a vitória. Com pneus duros, o piloto da Red Bull balançou e deu espaço para a ultrapassagem de Charles Leclerc. O holandês também foi superado por Russell e acabou punido por choque com a Mercedes. Enquanto isso, Oscar seguiu na ponta e encaminhou o triunfo.

