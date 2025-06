Fluminese supera o Inter pelo Brasileiro e ganha a quarta seguida

Com um gol no começo do jogo e outro com um frango do goleiro Anthony, o Fluminense venceu o Internacional por 2 a 0 neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os tentos foram anotados por Kevin Serna e Paulo Baya.

Com o resultado, o Tricolor chegou ao seu quarto triunfo consecutivo na temporada. A equipe ocupa quinta colocação, com 20 pontos. Pior para o Colorado que, estacionado nos 11 pontos, começa a ver a zona de rebaixamento mais de perto.

VEEEENCEEEEE O FLUMINEEEENSEEEE! COM GOLS DE KEVIN SERNA E PAULO BAYA, O #TIMEDEGUERREIROS BATE O INTERNACIONAL POR 2 A 0 NO BEIRA-RIO! QUE VENHA A @FIFACWC, FLUZÃO!?????? pic.twitter.com/ytrLEHDJ5F ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 2, 2025

Primeiro Tempo

As duas equipes ainda se estudavam em campo quando o Fluminense conseguiu abrir o placar aos 10 minutos. Samuel Xavier deu um lindo passe no meio da defesa do Inter, Kevin Serna dominou na área e chutou para vencer o goleiro Anthony.

Era impressionante a falta de capacidade ofensiva do Internacional. As jogadas coloradas era facilmente neutralizadas pela defesa carioca. O maior exemplo disso foi que a primeira finalização a gol do Inter aconteceu apenas aos 23 minutos, quando Wesley chutou para a defesa do goleiro Fábio.

Já o Fluminense fechava bem os espaços e parecia procurar o momento certo para ampliar em um contra-ataque. Foi o que quase aconteceu aos 32 minutos, quando Renê chutou cruzado sobre o gol. Cinco minutos depois, John Arias bateu de fora da área e assustou Anthony.

Segundo Tempo

Mais uma vez o Fluminense tentou surpreender no começo. Aos 10 minutos da etapa final, Nona recebeu bola na entrada da área e chutou para uma grande defesa de Anthony.

Apesar disso, o Internacional voltou mais atuante no ataque no segundo tempo e começou a incomodar o Fluminense. Aos 13 minutos Wesley avançou e chutou para fora. Três minutos depois, o meia colorado forçou grande defesa de Fábio em uma cabeçada.

O Internacional seguia pressionando, mas principalmente abusando dos cruzamentos. Como aos 30 minutos, quando após cobrança de falta, Juninho cabeceou sobre o gol. Três minutos depois, Lucca escorou e Gustavo Prado não conseguiu concluir mesmo na cara de Fábio. Tudo isso após cobrança de escanteio.

Quando a pressão do Internacional parecia que iria se tornar ainda mais forte, o Fluminense chegou ao segundo gol, graças a um frangaço de Anthony. Paulo Baya recebeu pela direita e arriscou o chute. O arqueiro foi defender com certa displicência e viu a bola passar entre seu braço e o corpo e entrar no fundo da rede. Era o gol para definir o triunfo visitante.

O Fluminense agora volta as suas baterias para o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. A estreia será no dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund da Alemanha. Já o Internacional ainda vai atuar antes do recesso para o Mundial. O rival será o Atlético-MG, no dia 12 de junho, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 0 X 2 FLUMINENSE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 1º de junho de 2025 (Domingo)



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



Cartões amarelos: Alan Patrick (Internacional)

GOLS:



FLUMINENSE: Kevin Serna aos 10 minutos do 1º Tempo e Paulo Baya aos 37 minutos do 2º Tempo



INTERNACIONAL: Anthony, Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique (Lucca), Wesley e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata) e Rafa Borré (Gustavo Prado)



Técnico: Roger Machado

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Guga) Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Thiago Santos (Lima), Martinelli (Ignácio), Nonato e Jhon Arias; Kevin Serna (Paulo Baya) e Everaldo (Paulo Henrique Ganso)



Técnico: Renato Gaúcho