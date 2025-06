Fluminense mira o G-4 do Brasileirão em duelo complicado com o Inter no Beira-Rio

Visando seguir na briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo para um duelo complicado. Neste domingo, às 20h30, visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 11ª rodada. O adversário vem de classificação importante na Libertadores, mas com campanha modesta no nacional.

Os cariocas chegam embalados após dois triunfos importantes. No Brasileirão, venceu o Vasco por 2 a 1, chegando a 17 pontos, na briga pelo G-4. Já na Sul-Americana, aplicou 2 a 0 no Once Caldas, da Colômbia, para garantir classificação direta às oitavas de final. Os resultados animaram a torcida, que chegou a protestar contra o desempenho em jogos anteriores. Este é o último compromisso do clube antes do Mundial de Clubes.

O técnico Renato Gaúcho ouvirá a fisiologia e os atletas antes de definir a escalação. O comandante usou força máxima na Sul-Americana e pode precisar preservar alguns atletas. Existe a possibilidade do zagueiro Thiago Silva e do meia Ganso, titulares contra o Once Caldas, serem preservados. Ignácio e Freytes são cotados para formarem a dupla de zaga, enquanto Lima pode receber uma chance na vaga do camisa 10.

Sem lesão detectada, o lateral-direito Samuel Xavier pode voltar a ser relacionado após duas partidas. O jogador está se recuperando de um desgaste muscular e, caso seja relacionado, disputa a titularidade com Guga. No lado esquerdo, Gabriel Fuentes e Renê também concorrem por espaço entre os onze iniciais.

O atacante Keno deve seguir longe dos gramados para se recuperar de um problema na coxa direita. Canobbio, em recuperação de uma cirurgia no rosto, e Germán Cano, com uma distensão no joelho, também são desfalques. O trio de ataque deve ser novamente formado por Arias, Everaldo e Serna. Caso um dos pontas seja preservado, o jovem Riquelme Felipe pode receber uma oportunidade.

Renato Gaúcho citou a maratona, mas evitou polemizar. "Colocamos mais uma vez força máxima no último jogo, até porque precisávamos do resultado. Agora temos mais uma decisão, temos o Campeonato Brasileiro. Nosso adversário jogou na quarta, então temos um dia a menos para recuperação, mas essas coisas são do calendário do futebol brasileiro."

O Internacional teve uma 'final' no meio de semana, mas garantiu classificação às oitavas da Libertadores. Isso porque venceu o Bahia, por 2 a 1, de virada, avançando em primeiro do grupo. No Brasileirão, porém, vem de empate por 1 a 1 com o Sport, sendo o quarto jogo sem vitória - foram duas derrotas, seguidas por dois empates. Com 11 pontos, está mais próxima da zona de rebaixamento (Z-4).

Expulso na última rodada, o volante Ronaldo não estará à disposição do técnico Roger Machado. Bruno Henrique, que foi poupado na ocasião, deve preencher a vaga e atuar ao lado de Fernando. Thiago Maia, que começou jogando na Libertadores, provavelmente ficará no banco de reservas.

O zagueiro Vitão, o meia Alan Patrick e o atacante Wesley, que também foram poupados contra o Sport por conta do duelo com o Bahia, devem ser titulares. Com esse cenário, nomes como Clayton Sampaio, Óscar Romero e Bruno Tabata serão opções no banco.

O goleiro Rochet, com uma fratura no dedo indicador, o zagueiro Victor Gabriel, em recuperação de uma entorse no tornozelo, e os atacantes Ricardo Mathias e Enner Valencia, ambos com problemas na coxa, são desfalques confirmados. O setor ofensivo, porém, tem à disposição Borré, que voltou diante do Bahia com direito a gol.

Roger agradeceu o apoio da torcida no meio de semana, mesmo em momento instável. "O torcedor foi ao estádio e queria agradecer pela confiança neste momento de instabilidade. Nem sempre ele entende a escolha, a estratégia do momento. Buscamos fazer o melhor ao grupo", avaliou.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique e Alan Patrick; Gustavo Prado (Vitinho), Borré e Wesley. Técnico: Roger Machado

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes (Renê); Hércules, Martinelli e Lima (Ganso); Arias, Everaldo e Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).