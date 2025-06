Fluminense bate Internacional no Beira-Rio e chegará embalado ao Mundial de Clubes

O Fluminense chegará embalado para o Mundial de Clubes da Fifa, que terá início na segunda metade do mês de junho. No último jogo antes desse grande desafio, neste domingo, embalou a segunda vitória seguida no Brasileirão ao superar o Internacional, no estádio Beira-Rio, pelo placar de 2 a 0. Aproveitando a fraca atuação adversária no primeiro tempo, Serna abriu o placar e Paulo Baya, contando com uma falha de Anthony, deu números finais ao jogo.

Além de ter embalado a segunda vitória seguida, o Fluminense chegou ao terceiro jogo sem derrota e segue na quinta posição, agora com 20 pontos. Antes tinha vencido o Vasco, por 2 a 1, em clássico carioca. Já o Internacional vive um momento completamente diferente na tabela. Sem vencer há cinco jogos, é o 14º colocado, com 11.

Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense foi superior desde o primeiro minuto e por isso, não demorou para abrir o placar. Aos dez minutos, Serna recebeu um lançamento de Samuel Xavier, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Anthony, que nada pôde fazer e viu a bola morrer no fundo da rede.

Aos poucos, o Internacional foi tentando equilibrar a partida, mas pouco incomodou o goleiro Fábio. O Fluminense voltou a assustar aos 37 minutos, em um chute de fora da área de Arias, que saiu tirando tinta do travessão.

Na volta do intervalo, tudo mudou. O Internacional adiantou suas linhas e passou a fazer pressão pelo empate. E, por muito pouco não chegou ao objetivo aos 16 minutos, quando depois de uma cobrança de falta, Wesley cabeceou firme, mas Fábio conseguiu fazer grande defesa.

O tempo foi passando e o goleiro Fábio seguiu segurando a vitória do time carioca nas descidas do Internacional. Aos 33 minutos, depois de um escanteio cobrado na área, Lucca desviou na primeira trave, mas ninguém apareceu para completar. Gustavo Prado tentou, já sem ângulo, mas mandou para fora.

Na única ida ao ataque que deu no segundo tempo, o Fluminense ampliou. Aos 37, Paulo Baya arriscou de longe e contou um desvio em Vitão e a falha do goleiro Anthony.

Os times voltam a campo em momentos distintos, por conta da parada para a Data Fifa, que terá jogos das Eliminatórias Sul-Americanas e do Mundial de Clubes. Na quinta-feira (12), o Internacional visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h30. O Fluminense entra em campo pelo Mundial no dia 17 contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, em Nova Jersey, nos EUA.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 2 FLUMINENSE

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique (Lucca), Vitinho (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Thiago Santos (Lima), Martinelli (Ignácio) e Nonato; Arias, Serna (Paulo Baya) e Everaldo (Ganso). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Serna, aos 10 minutos do primeiro tempo; Paulo Baya, aos 37 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Alan Patrick (Internacional).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - 267.198,00.

PÚBLICO - 13.502 presentes.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).