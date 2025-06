Jogadores do Flamengo enaltecem goleada antes do Mundial: 'Dá moral'

Danilo e Michael celebraram a vitória por 5 a 0 sobre o Fortaleza, no Maracanã, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo. A goleada veio na véspera da estreia do Flamengo no Super Mundial de Clubes, contra o Espérance, no próximo dia 16, nos Estados Unidos.

O que o Michael disse?

Quem entra no decorrer da partida sempre quer ajudar e estar somando de alguma forma. O Varela vem fazendo grandes partidas. Eu fui feliz em poder finalizar para o gol. Agora é poder descansar porque a gente tem mais 10 dias para trabalhar e vem um campeonato (Mundial) importante agora. A gente usa jogos e amistosos também para aprimorar e eu espero que a gente possa fazer uma grande competição (Mundial). Michael em entrevista para o Premiere.

O que o Danilo disse?

É importante. Dá moral para a equipe e temos certeza sobre o trabalho que estamos desenvolvendo, mas sem ilusão, estamos apenas começando o campeonato (brasileiro) e tem muito pela frente. Temos que conquistar pontos, tentar estar na frente. Mas o importante é que quando chegar dezembro, a gente esteja assim (em 1° colocado).

Cada setor tem um trabalho dentro da equipe, nosso jogadores de frente tem tanta qualidade de fazer gol e de dar o último passe. Cada um tem que cumprir sua função e fazer a bola chegar com qualidade pra eles lá na frente. O Cruzeiro é uma equipe forte e o Palmeiras nem se fala. Demonstraram isso nos últimos anos. Temos que concentrar no que estamos fazendo. Somar o máximo de pontos possíveis. Danilo em entrevista ao Premiere.

Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, somando 24 pontos em 11 rodadas — são 7 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota até aqui.