Flamengo x Fortaleza: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo vem de uma grande vitória na rodada passada do Brasileirão. O Fla visitou o Palmeiras e venceu por 2 a 0.

Do outro lado, o Fortaleza vem de duas derrotas seguidas e tenta se reerguer. A última derrota foi por 2 a 0 contra o Cruzeiro.

No meio de semana, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 e garantiu classificação para as oitavas de final da Libertadores. O Fortaleza também se classificou mesmo após perder por 1 a 0 para o Racing.

Flamengo x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro