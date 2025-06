Flamengo atropela Fortaleza e vira líder do Brasileirão no jogo pré-Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo goleou o Fortaleza por 5 a 0 e assumiu momentaneamente a liderança do Brasileirão. O jogo marcou a despedida do Brasil antes do Mundial de Clubes. E foi com espetáculo.

Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael fizeram os gols da vitória de hoje, no Maracanã, pela 11ª rodada.

O uruguaio, inclusive, ampliou a vantagem na artilharia do campeonato, agora com nove gols.

Mas isso não seria possível se não houvesse a bonita assistência do zagueiro Léo Ortiz — um dos cinco rubro-negros que a partir de amanhã se juntam à seleção brasileira na data Fifa. Além dele, Gerson, Danilo, Alex Sandro e Wesley foram chamados por Ancelotti.

O Flamengo chegou aos 24 pontos, passou o Red Bull Bragantino, e agora precisa esperar o Cruzeiro x Palmeiras deste domingo para entender qual será a posição exata na classificação após a rodada. Por enquanto, o time de Filipe Luís é líder.

O Fortaleza continua em situação delicada no Brasileirão. Parou nos dez pontos e entrou na zona de rebaixamento por causa do saldo de gols.

O próximo jogo do Flamengo já será nos Estados Unidos — a estreia é dia 16, diante do Esperánce de Tunis. A partida contra o Sport foi adiada pela CBF.

No caso do Fortaleza, ainda há um jogo contra o Santos, dia 12, antes da pausa no Brasileirão. Neymar não estará nele porque foi expulso hoje cedo.

Paciência e gol

No último jogo do Flamengo antes do Mundial, a torcida quis dar um recado claro. Na arquibancada Norte, bandeiras com os rostos dos titulares do time que ganhou do Liverpool em 1981. Do gogó, saiu a lembrança: "E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial".

Torcida do Flamengo leva bandeiras com a escalação do Flamengo de 1981 Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O Flamengo se comportou muito bem mesmo nos momentos menos criativos. Controlou bem a posse, tentou colocar pressão e o timing defensivo estava bem ajustado. Em resumo, um time equilibrado.

Com o adversário recuado, não foram tantas chances criadas nos minutos iniciais. Era preciso paciência com a bola no pé.

O posicionamento da saída de bola ajudava a não sofrer pressão. Danilo pela direita, Léo Ortiz no meio e Alex Sandro pela esquerda. Varela muitas vezes dava profundidade aberto pela direita.

O zagueiro que parece camisa 10

A primeira boa chance veio aos 14 minutos, quando Alex Sandro e Cebolinha tabelaram, até que o lateral achou Bruno Henrique na área. João Ricardo mandou o chute para escanteio. Bola perigosa.

Mas a estocada certeira veio com a criatividade de Léo Ortiz. Ele achou um passe milimétrico para Arrascaeta, furando todas as linhas do Fortaleza. O uruguaio saiu de cara para o goleiro e não perdeu.

O Flamengo botou uma bola na trave logo depois do gol, com Luiz Araújo, e ainda teve outra chance clara, já aos 40 minutos do primeiro tempo, após passe espetacular de Gerson para Varela. João Ricardo defendeu bem.

Era um prenúncio do que viria no segundo tempo.

Arrascaeta e Léo Ortiz comemoram gol do Flamengo sobre o Fortaleza em partida do Brasileirão Imagem: JOÃO SALLES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O time deslanchou

Não deu nem tempo respirar muito após o intervalo. Em 10 minutos, o Flamengo já tinha feito 3 a 0.

Primeiro, Evertton Araújo foi preciso em um chute dentro da meia-lua.

Depois, outra estocada pela direita resultou no passe de Arrascaeta para Luiz Araújo. Mais um chute que João Ricardo não conseguiu defender.

Luiz Araújo comemora gol do Flamengo sobre o Fortaleza em jogo do Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

A tranquilidade do Flamengo era tanta que Filipe Luís logo fez mudanças em atacado, para economizar energia de alguns. Arrascaeta, Bruno Henrique e Cebolinha foram descansar. Pulgar voltou a jogar depois de um período lesionado.

Foi uma das boas notícias, além do retorno de Viña, que jogou cerca de dez minutos, recuperado da lesão de ligamento no joelho.

Em relação ao meio-campo, foi importante ter o chileno em ação, até porque Allan ficou fora do jogo por causa de dores musculares e De La Cruz ainda é uma incógnita.

Virou goleada

O autor deste texto já tinha assunto o suficiente para um relato sobre um time que foi amplamente superior ao adversário. Mas o Flamengo não quis parar. Impossível ignorar a precisão e a beleza do cruzamento de Varela para o quarto gol, de Michael.

E ainda deu tempo para Luiz Araújo fazer mais um, completando o "cincum" a zero. A despedida rumo ao Mundial não poderia ter sido melhor.

Ficha técnica

Flamengo 5 x 0 Fortaleza

Local: Maracanã (RJ)

Data/Hora: 1/6/2025, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Gizeli Casaril (SC)

Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA); Zé Welison (FOR)

Gols: Arrascaeta, 29'/1ºT (1-0), Evertton Araújo, 3'/2ºT (2-0); Luiz Araújo, 10'/2ºT (3-0); Michael, 25'/2ºT (4-0); Luiz Araújo 28'/2ºT (5-0)

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Pulgar); Luiz Araújo (Juninho), Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Gustavo Mancha, Kuscevic e Mancuso (Gastón Ávila); Zé Welison, Martínez e Pochettino (Yago Pikachu); Lucca Prior (Breno Lopes), Marinho (Rodrigo Santos) e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.