Flamengo goleia Fortaleza e seca o Palmeiras para ser líder do Brasileiro

Um show do Flamengo na noite deste domingo. Diante de mais de 60 mil torcedores no Maracanã, o Rubro-Negro massacrou o Fortaleza com uma goleada de 5 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, Éverton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael marcaram os gols dos mandantes.

Beneficiado pela derrota parcial do Palmeiras para o Cruzeiro, em Minas Gerias, o Flamengo assumiu a liderança momentaneamente, com 24 pontos. Já o Fortaleza estacionou nos dez pontos e figura na zona de rebaixamento da competição.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACAAAAAAAAAAAAAAA! EM NOITE DE GOLEADA, O MENGÃO VENCE O FORTALEZA POR 5X0 E CONQUISTA MAIS 3 PONTOS NO BRASILEIRÃO! VVVVVVVVVVVVVAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOOOOOOOO!#FimDeJogo #FLAxFOR pic.twitter.com/v3BKoc8tT2 ? Flamengo (@Flamengo) June 1, 2025

Primeiro Tempo

O primeiro tempo teve domínio flamenguista, pois o Fortaleza exibiu apenas uma postura bem passiva. Tanto que logo aos cinco minutos o Flamengo quase abriu o placar. Luiz Araújo recebeu a bola na entrada da área e bateu colocado uma boa defesa de João Ricardo. Aos 13 minutos, o goleiro do time cearense voltou a salvar seu time, dessa vez de forma mais espetacular. Alex Sandro tabelou com Cebolinha e cruzou, Bruno Henrique chutou de primeira e João Ricardo se esticou todo para salvar.

De tanto insistir o Flamengo abriu o marcador aos 29 minutos e foi uma bela jogada. Léo Ortiz deu um passe de trivela para furar a defesa cearense. Arrascaeta penetrou no meio dos zagueiros e deslocou João Ricardo.

O Flamengo ainda teria chance de ampliar aos 40 minutos quando, após tabela com Éverton Araújo, Varela chutou para o goleiro salvar.

Já o Fortaleza pouco assustou e quando o fez foi em jogadas de bola parada. Na mais perigosa delas, aos 37 minutos, Pochetino cobrou falta, Rossi deu rebote, mas Prior mandou para fora.

Segundo Tempo

Logo aos dois minutos do segundo tempo o Flamengo ampliou. Após rebatida da defesa do Fortaleza, Éverton Araújo pegou rebote na entrada da área e acertou um belo chute para vencer o goleiro.

O lance deixou o Fortaleza perdido e o Flamengo aproveitou para chegar ao terceiro aos 10 minutos. Bruno Henrique recebeu na área e bateu, o goleiro deu rebote, Arrascaeta então ajeitou e Luiz Araújo deu um chute certeiro para estufar a rede.

O triunfo virou goleada aos 25 minutos, quando Varela cruzou da direita e Michael, sem ser incomodado pela defesa cearense, completou para o fundo da rede. Três minutos depois, Zé Wilson perdeu a bola para Pedro na intermediária. O atacante rolou para Luiz Araújo, que chutou com perfeição para marcar seu segundo gol no jogo.

Depois disso o que se viu foi um Fortaleza perdido, buscando sem muita confiança o gol de honra. Já o Flamengo administrou a vantagem e ainda rodou alguns jogadores que entraram nos minutos finais.

Agora o Flamengo volta as suas baterias para o Super Mundial de Clubes. A estreia será no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia. O Fortaleza ainda joga pelo Brasileirão antes do recesso para o Mundial. O time recebe o Santos no dia 12 de junho, no Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 5 X 0 FORTALEZA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 1 de junho de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP-VAR-Fifa)



Público: 64.900 presentes



Cartões amarelos: Alex Sandro (Flamengo) e Zé Welison (Fortaleza)

GOLS:



FLAMENGO: Arrascaeta aos 29 minutos do 1ºTempo e Éverton Araújo aos 2, Luiz Araújo aos 10 e aos 28 e Michael aos 25 minutos do 2º Tempo

FLAMENGO: Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araújo, Gérson e De Arrascaeta (Erick Pulgar); Luiz Araújo (Juninho), Bruno Henrique (Pedro) e Everton Cebolinha (Michael)



Técnico: Filipe Luís

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Benjamin Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso (Gastón Ávila); Zé Welison, Tomás Pochettino (Yago Pikachu) e Emmanuel Martínez; Marinho (Rodrigo Santos), Deyverson (Lucero) e Lucca Prior (Breno Lopes)



Técnico: Juan Vojvoda