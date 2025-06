Fílipe Luis projeta disputa contra times europeus: 'Parece outro esporte'

Filipe Luís, técnico do Flamengo, adotou um discurso cauteloso na coletiva após a goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da atuação convincente, o treinador evitou alimentar a euforia da torcida às vésperas da estreia no Super Mundial de Clubes, marcada para o próximo dia 16, contra o Espérance, nos Estados Unidos.

O que ele disse?

Sobre enfrentar os times da Europa no Mundial: "A gente sabe o que é a realidade de enfrentar os times europeus, se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte. Simples assim."

Preparação para o Mundial: "Sinceramente, não preparei nada. São jogos a cada 2, 3 dias. Não permite tempo, além de olhar o adversário que vem pela frente. Com essa data Fifa começaremos a preparar esses jogos na fase de grupos. Vai ser complicado, mas vamos com força para fazer um grande Mundial."Características do Varela. "O Varela é um lateral completo. Ele não tem as características do Wesley, mas ele sabe defender e atacar. Existem jogos que ele vai ataca mais, a depender do adversário. O importante para mim é que ele é completo, além de ser um líder no vestiário."

Sobre a disputa de vários campeonatos: "Estamos vivos em todas as competições, passamos a Copa do Brasil e a Libertadores. No momento lideramos o Campeonato Brasileiro. Melhor defesa e melhor ataque (do Brasileiro). Isso indica que estamos no caminho certo. Superamos adversidades. Fizemos um 1° semestre excelente."

Jogadores do Flamengo convocados para a seleção: "Ter muitos jogadores convocados indica que o time está bem. Eu, como treinador, não gosto dos meus jogadores serem convocados porque perco tempo de treino com eles. Mas também já fui jogador e sei que é um orgulho muito grande e agora temos um treinador muito grande que chegou pra mudar. Vimos como ele (Ancelotti) foi recebido e a importância de chegar um técnico desse nível para o futebol brasileiro."

Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, somando 24 pontos em 11 rodadas — são 7 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota até aqui.