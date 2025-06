Fabinho reforça compromisso com o Corinthians e quer blindar CT de crise política

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, fez um pronunciamento na noite desta quinta-feira, após o empate sem gols com o Vitória, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, e reforçou sem compromisso com o clube do Parque São Jorge. Ele admitiu ter recebido sondagens nos últimos dias e disse estar trabalhando para evitar que a crise política nos bastidores afete o time.

Como publicou a Gazeta Esportiva na última quinta-feira, o dirigente recentemente foi consultado pela diretoria do Santos para assumir o cargo de CEO. Ele ouviu o Peixe, mas decidiu encerrar conversas e permanecer no time do Parque São Jorge.

"Um breve pronunciamento sobre algumas questões. Inevitável falar sobre as questões políticas que o Corinthians está passando. O resultado não era o que nós esperávamos, mas o primeiro tempo foi brilhante, mostra que estamos no caminho certo. Recebi algumas sondagens, mas venho aqui reafirmar meu compromisso com o Corinthians", disse Fabinho Soldado.

O executivo também pediu ajuda da torcida para superar o momento difícil do clube. Na última semana, Augusto Melo foi afastado da presidência pelo Conselho Deliberativo por conta do caso VaideBet. Ele tentou reassumir o posto neste sábado, através de um ofício assinado por uma conselheira do Corinthians. O documento, porém, não foi reconhecido por Osmar Stabile, que se recusou a deixar o cargo e segue como presidente interino.

Diante disso, Fabinho trabalha para blindar o CT Dr. Joaquim Grava e manter o local distante de qualquer tumulto, a fim de evitar que a crise atinja o elenco alvinegro. Ele pede tranquilidade no centro de treinamento e quer que as brigas políticas fiquem no Parque São Jorge, sede social do clube.

"Vamos superar juntos esses problemas com a torcida. Desde que cheguei aqui, com o Augusto e agora com o Osmar, tive total autonomia. Espero que a gente continue assim. Com tranquilidade dentro do CT para fazer o melhor e colocar o Corinthians nas melhores condições. Juntos, nós conseguimos. Vamos trabalhar dia e noite para que a equipe do Corinthians tenha tranquilidade. Queremos honrar essa camisa e essa torcida que tanto tem feito por nós. Que a parte política do Corinthians fique no Parque São Jorge, que a gente tenha tranquilidade no CT para fazer o melhor pelo clube. Enquanto aqui estiver, vou fazer o meu melhor para que o Corinthians alcance seus objetivos", concluiu.

Fabinho Soldado conta com o respaldo da nova diretoria do Corinthians, presidida por Osmar Stabile. O interino, aliás bancou a permanência do executivo de futebol em entrevista coletiva recente.

A Gazeta Esportiva ainda apurou que Stabile não pretende nomear um diretor estatuário para o departamento de futebol justamente para que Fabinho tenha autonomia e chefie o setor, como acontece desde o ano passado.

O profissional chegou ao Corinthians em janeiro de 2024. Ele deixou o Flamengo para assumir o cargo de executivo de futebol no clube e está no Timão desde então.