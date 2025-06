Palmeiras tem mudanças e Roque no banco em despedida antes do Super Mundial

O Palmeiras está escalado com novidades para encarar o Cruzeiro, no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão, no último jogo da equipe antes do super Mundial.

O Alviverde vai a campo com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Martínez, Ríos, Maurício e Raphael Veiga; Estêvão e Flaco López. As mudanças na zaga foram necessárias porque Murilo e Gustavo Gómez suspensos.

Vitor Roque começa no banco, enquanto Ríos está de volta ao time, assim como Abel Ferreira —os dois cumpriram suspensão no último jogo. Facundo Torres, Mayke e Lucas Evangelista, titulares no duelo contra o Flamengo, também estão na reserva.

O Cruzeiro, por sua vez, foi escalado com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Villalba cumpre suspensão, enquanto Fagner e Gabigol ficam entre as opções no banco para o técnico Leonardo Jardim.

O Palmeiras busca retomar a liderança, mas a Raposa também está de olho na ponta. O time paulista tem 22 pontos e foi ultrapassado pelo Bragantino, que foi a 23 ao vencer o Vasco nessa rodada. Já a equipe mineira tem 20.

Estêvão em ação durante Palmeiras x Sporting Cristal, duelo da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O jogo marca a despedida de Estêvão do Brasil. O atacante faz seu último jogo em território nacional, antes de embarcar para o Super Mundial e defender o Chelsea na sequência, contra o time que o revelou e promoveu sua estreia no profissional.

O Palmeiras chega na partida ostentado duas marcas: tem 100% de aproveitamento como visitante no ano e não perde para o Cruzeiro há oito jogos. O Alviverde está invicto fora de casa há 20 jogos, desde novembro do ano passado. Já a última derrota para o adversário mineiro ocorreu em 2018.

A partida tem início às 19h30 (de Brasília) e será transmitida pelo Amazon Prime Video. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Veja os times