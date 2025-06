Em fim de empréstimo, Coutinho negocia futuro com o Vasco

O Vasco não tem problemas apenas dentro de campo, onde foi superado por 2 a 0 na noite do último sábado, pelo Red Bull Bragantino. Fora dos gramados, a diretoria tenta a permanência de Philippe Coutinho. O meia tem vínculo com o clube somente até o dia 30 de junho.

Emprestado pelo Aston Villa da Inglaterra, dono de seus direitos federativos, Philippe Coutinho pode ter que voltar para o futebol inglês caso o Vasco não tenha sucesso na negociação.

"Nós vamos fazer todo o possível para que o Philippe Coutinho fique no Vasco. Mas não podemos prometer, pois tem muitas coisas envolvidas neste tipo de situação", disse Pedrinho, presidente do Vasco, no mês passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Toda vez que é perguntado sobre o tema, Coutinho desconversa.

"O meu foco é ajudar o Vasco dentro de campo, pois temos que vencer nossos jogos", diz ele.

Apesar disso, o próprio Coutinho vem negociando sua liberação com o Aston Villa. O jogador deseja permanecer no Brasil neste momento e cogita uma rescisão amigável com o clube da Inglaterra, com quem tem vínculo até 30 de junho de 2026.

Dentro de campo, o técnico Fernando Diniz ganhou um tempo para trabalhar o elenco, algo que não teve desde sua chegada. O Vasco terá alguns dias para treinar por conta da pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O próximo compromisso será apenas no dia 12 de junho, quando o Cruzmaltino visita o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.