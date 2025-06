Eficiente, Grêmio bate o Juventude e soma primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Em um jogo marcado por reviravoltas e pela forte presença do VAR no primeiro tempo, o Grêmio, com uma atuação consistente, venceu o Juventude por 2 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do time fora de casa.

Com gols de Braithwaite e Cristian Olivera ainda na etapa inicial, o Grêmio, além disso, conquistou a segunda vitória consecutiva na competição - e a terceira seguida na temporada. Antes, havia batido o Bahia pelo Brasileiro e o Sportivo Luqueño pela Sul-Americana, ambos por 1 a 0.

O resultado foi crucial para o time de Mano Menezes se distanciar da zona de rebaixamento, agora com 15 pontos. Já o Juventude vive momento oposto, amargando a segunda derrota seguida. Na rodada anterior, perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa. Assim, segue na 19ª posição, com apenas oito pontos, há oito jogos sem vencer.

O primeiro tempo foi marcado por reviravoltas e pelo protagonismo do VAR. O Juventude começou melhor, controlando as ações e pressionando o Grêmio. Mas o roteiro mudou logo aos nove minutos, quando o goleiro Marcão cometeu um erro decisivo: após segurar a bola em um escanteio, acertou o rosto de Kannemann com o braço. Após revisão no VAR, o árbitro Raphael Claus assinalou pênalti para o Grêmio - mas optou por não expulsar o goleiro alviverde.

Na cobrança, Braithwaite bateu no canto direito, sem chances para Marcão, e abriu o placar. O Grêmio quase ampliou logo na sequência. Cristaldo cobrou falta pela esquerda, e Kannemann subiu bem, cabeceando no travessão.

O Juventude tentava acelerar o jogo, mas esbarrava na dificuldade de ser efetivo no terço final. E foi então que o duelo teve mais um capítulo imprevisível: o Grêmio passou de um possível pênalti contra para o segundo gol em menos de um minuto.

O árbitro havia marcado penalidade de Cristian Olivera em Mandaca, mas voltou atrás após nova análise no vídeo, assinalando impedimento. Na sequência do lance, aos 37 minutos, o próprio Cristian Olivera aproveitou rebote após chute fraco de Cristaldo e mandou de primeira para o fundo das redes, ampliando a vantagem gremista.

O Juventude voltou mais ofensivo na segunda etapa, tentando pressionar, mas teve dificuldade para criar chances claras. Apesar da maior posse de bola, a equipe pouco exigiu do goleiro Tiago Volpi.

Mais organizado em campo, o Grêmio foi mais perigoso quando chegou ao ataque. Aos 14 minutos, quase ampliou com um chute forte de Cristaldo, mas Marcão fez grande defesa e evitou o terceiro gol.

Com o placar favorável, o Grêmio passou a controlar a partida, neutralizando as investidas do adversário e administrando o jogo com segurança. Ainda teve oportunidades em contra-ataques, mas não conseguiu transformar a vantagem em um placar mais elástico.

O Grêmio volta a campo somente no dia 12 de junho, quando enfrenta o Corinthians em sua arena, em Porto Alegre, pela 12ª rodada. Já o Juventude, que teria duelo contra o Palmeiras, viu a partida ser adiada devido à participação do clube paulista no Mundial de Clubes. Com isso, o time de Caxias do Sul só retorna aos gramados em 13 de julho, quando recebe o Sport, em casa.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 2 GRÊMIO

JUVENTUDE - Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Peixoto), Mandaca (Gilberto) e Nenê (Jean Carlos); Batalla, Giovanny (Ênio) e Gabriel Taliari (Matheus Babi). Técnico: Claudio Tencati.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera (Riquelme), Cristaldo (Ronald) e Allyson (Aravena); Braithwaite (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Braithwaite, aos 12, e Cristian Olivera, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Paulo e Alan Ruschel (Juventude); Gustavo Martins e Wagner Leonardo (Grêmio).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 165.863,00.

PÚBLICO - 9.098 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).