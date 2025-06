Corinthians: Dorival explica Garro na reserva e diz o que falta ao elenco

O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, explicou o motivo de Garro ter iniciado o empate sem gols contra o Vitória no banco de reservas. Ele ainda ressaltou a "evolução" da equipe, mas elencou o que falta para que as atuações se transformem em vitórias.

Fala, Dorival!

Garro no banco. "Ele está voltando de lesão e ainda não tem, fisicamente, condição de disputas necessárias para um início de partida, onde os jogadores estão mais frescos. Os movimentos, a partir da entrada dele, foram muito interessantes: houve uma aproximação com Memphis, movimentos com o Talles... ao longo da partida, tivemos boas situações e criamos, com movimentos, algumas possibilidades interessantes de envolvimento. [...] Ele próprio tem buscado sua melhor condição, mas ainda não atingiu o que gostaria. Ele tem nos passado isso quase que diariamente. É por isso que temos todo o cuidado possível para que não tenhamos uma nova lesão em cima desta."

Garro em ação durante Corinthians x Vitória, confronto do Brasileirão Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

Lesões em série. "No momento em que ele [Garro] se recuperou, perdemos nosso atacante [Yuri] que vinha sendo um diferencial. Neste intervalo, também perdemos o Memphis, que está começando as e recuperar. Vamos passar por essas alternâncias até ter todos em condições. Ontem, antes do treinamento, o Carrillo acabou ficando fora. [...] A partir do momento em que tivermos estes jogadores, é natural que possamos optar por uma condição que vinha sendo favorável."

O que falta? "De um modo geral, fizemos boas partidas, principalmente defensivamente. Ainda estamos tentando encontrar um equilíbrio entre nossa transição e chegada ao gol, isso é uma realidade. Fizemos uma partida muito abaixo, que foi a anterior na Argentina, o que nos tirou a possibilidade de permanecermos na Sul-Americana. Não temos sofrido nas partidas, ao contrário: temos prevalecido com boa posse de bola. Tivemos momentos oscilantes na fase de construção, mas de modo geral, sinto que a equipe vem crescendo e melhorando. [...] Preciso encontrar este equilíbrio entre a marcação e as finalizações."

Dorival viu melhor da defensiva da equipe nos últimos jogos Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

Desempenho x resultados. "Estou na equipe há um mês, estamos jogando a cada três dias. Estou muito tranquilo em relação ao que a equipe possa apresentar. Ainda não tive todos os jogadores ao meu dispor. É natural que, em uma ou outra rodada, a gente busque algumas alterações em razão do desgaste. A evolução vem acontecendo. Os resultados às vezes não mostram o que a equipe venha conseguindo fazer. Concordo que precisamos melhorar no setor de criação e definição, é um desafio para todos, mas com o retorno destes jogadores importantes, não tenho dúvida de que vai existir um crescimento. É continuar repetindo trabalhos. A gente percebe a evolução que a equipe vem tendo. É gradativa, mas a equipe vem melhorando."

Falta de tempo. "A grande cobrança quando cheguei aqui é que tomávamos gols em todos os jogos. Estamos na 10ª partida, e acho que são seis partidas sem tomar gol. Alguma coisa está acontecendo de bom, e o complemento vem em seguida. Requer treinamento e repetição, mas no futebol brasileiro isso é utopia, teremos só em fato anormal, como neste ano com o Super Mundial."