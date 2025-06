Dorival admite problemas ofensivos, mas vê Corinthians "no caminho certo"

O empate sem gols do Corinthians com o Vitória na noite deste domingo frustrou a torcida na Neo Química Arena, mas não o técnico Dorival Júnior. Apesar de admitir alguns problemas ofensivos, o treinador saiu satisfeito com o rendimento da equipe e acredita que o Timão está no caminho certo.

"De modo geral, tivemos boas situações, criando algumas possibilidades interessantes de criação, com possibilidade de definição. Foi muito diferente do que fizemos no meio de semana, aquilo sim foi marcante negativamente. Hoje colocamos o Vitória no seu campo de defesa. Procuramos jogar da maneira correta, tivemos movimentos interessantes. Apenas o detalhe final é que nos faltou. Saio muito mais satisfeito em relação ao que procuramos fazer, muito diferente da partida anterior, que nos passou uma percepção muito ruim. Tenho certeza que, com todos recuperados e em condições, vamos atingir o que queremos", analisou o comandante em coletiva de imprensa.

"Estou na equipe há um mês. Ainda não tive todos os jogadores ao meu dispor. A evolução vem acontecendo, os resultados talvez não mostram isso. Temos que melhorar muito o setor de criação e finalização. Com o retorno de alguns jogadores, tenho certeza que vamos melhorar. A evolução é gradativa, mas acontece a todo momento, sinto isso. Acho que é positivo, até porque a grande cobrança quando cheguei aqui era que tomávamos gols em todos os jogos. Agora já são seis partidas que não sofremos gols. Há alguma coisa de boa, mas a continuidade requer treinamento, repetição. Vamos trabalhar o máximo possível para tentar melhorar nesse sentido", acrescentou.

Dorival crê que o setor ofensivo irá evoluir a partir do momento que todos os jogadores estiverem à sua disposição. Principalmente o trio formado por Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. O treinador ainda não teve a oportunidade de escalar os três principais jogadores do time juntos.

"São os jogadores de criação que a equipe tem [Yuri, Memphis e Garro]. Isso ficou claro com a entrada do Garro hoje, com ele em campo é diferente. Precisamos encontrar um equilíbrio. Hoje várias bolas passaram na área adversária, sem que a gente conseguisse o toque final. Falta o momento final dentro da área. As finalizações passam muito pela confiança, pelas individualidades. Mas estamos no caminho, tão logo vamos encontrar o rendimento que nós queremos", afirmou.

"De modo geral, fazendo um levantamento, fizemos boas partidas. Principalmente defensivamente. Estamos tentando encontrar um equilíbrio. Fizemos uma partida muito abaixo, que foi a anterior, lá na Argentina. Nos tirou a possibilidade de jogar uma competição. Não estamos sofrendo, temos tido boa posse de bola, alguns momentos oscilantes nas fases de construção que ainda podem melhorar. Mas sinto que a equipe vem crescendo. Essas oscilações por conta de perdas importantes acabam complicando o andamento do trabalho. Mas é um processo, não é simples assim", concluiu.

Se ganhasse, a equipe de Dorival Júnior poderia entrar no G6. No entanto, com o empate, acabou caindo para o 11º lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com 15 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para daqui a 11 dias. O time visita o Grêmio em Porto Alegre, em 12 de junho, a partir das 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. Este será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa.