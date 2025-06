Diego Kohlrausch é campeão do ITF Future Series São Paulo

O gaúcho Diego Kohlrausch conquistou o título do ITF Future Series São Paulo, realizado nas quadras de saibro do Sport Club Corinthians Paulista. Na decisão da categoria open, neste domingo, o cabeça de chave 1 e 44º do mundo venceu o goiano Bruno Makey, cabeça 2 e 76º, por 6/2 e 6/4.

"Objetivo cumprido aqui em São Paulo. Fiz bons jogos, vim para o torneio embalado pela minha participação no Mundial da Turquia e joguei em bom nível. Estou muito feliz com o meu desempenho aqui", afirmou Kohlrausch.

Nas duplas, Kohlrausch fez parceria com experiente Maurício Pommê e os dois surpreenderam a dupla cabeça 1, formada por Bruno Makey e Jucelio Torquato, por 6/4 e 6/3.

No feminino, Vitória Miranda e Jade Lanai, campeã e vice na chave de simples, respectivamente, se juntaram nas duplas para conquistar mais um título no torneio de São Paulo. Na final, elas venceram Lais Lima e Geisiane Maia por 6/2 e 6/0.

Na quad, o paulista João Lucas Takaki, 27º do mundo e vice-campeão mundial na Turquia, conquistou o título da categoria, disputada no sistema de grupos (todos contra todos), após vencer todos os seus três jogos.

"Feliz com o título aqui em São Paulo, sempre muito bom jogar em casa. Foi uma boa semana. Vim embalado da Turquia, impus meu ritmo em todos os jogos", disse o atleta de 22 anos, campeão também do Future de Uberlândia nesta temporada.