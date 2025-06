Dembele e Doue, do PSG, são eleitos os melhores jogadores da temporada na Liga dos Campeões

Por Trevor Stynes

MUNICH, ALEMANHA (Reuters) - O atacante do Paris St Germain, Ousmane Dembele, foi nomeado Jogador da Temporada da Liga dos Campeões pela UEFA no domingo, depois que sua temporada de reviravolta terminou com ele desempenhando um papel importante na vitória de sua equipe na competição pela primeira vez.

O jovem companheiro de equipe de Dembele, Desire Doue, foi eleito o melhor jogador da temporada da Liga dos Campeões pela entidade que rege o futebol europeu.

Dembele teve dificuldades no início da campanha e foi dispensado pelo técnico Luis Enrique em um jogo da fase de classificação do campeonato contra o Arsenal por motivos disciplinares, mas o jogador de 28 anos marcou oito gols na Liga dos Campeões depois de sua mudança para uma função mais central.

Embora Dembele não tenha conseguido balançar as redes na goleada de 5 a 0 do PSG sobre a Inter de Milão na final de sábado em Munique, ele foi destacado pelo técnico por seu desempenho.

"Eu daria a Bola de Ouro a Ousmane Dembele", disse Luis Enrique. "A maneira como ele se defendeu esta noite, só isso já poderia valer a Bola de Ouro. É assim que se lidera uma equipe. Gols, troféus, liderança, defesa, pressão."

Doue, de 19 anos, encerrou sua campanha extremamente impressionante criando o primeiro gol na final para Achraf Hakimi, antes de marcar dois gols ele mesmo.

O PSG teve sete jogadores nomeados para o time da temporada da competição, enquanto a Inter, finalista humilhada, teve apenas um incluído.

Equipe da temporada:

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (PSG)

Defensores: Achraf Hakimi (PSG), Marquinhos (PSG), Alessandro Bastoni (Inter), Nuno Mendes (PSG)

Meio-campistas: Vitinha (PSG), Declan Rice (Arsenal)

Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona), Desire Doue (PSG), Ousmane Dembele (PSG), Raphinha (Barcelona)

