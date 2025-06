De virada, Brusque é goleado pelo Confiança e perde a vice-liderança da Série C

Neste domingo, o Brusque visitou o Confiança, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Na Arena Batistão, o time da casa venceu, de virada, por 4 a 1, com gols de Neto Oliveira, Thiago Santos, Rafinha e Eduardo Moura. Enquanto João Veras marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Brusque perdeu a vice-liderança da competição e caiu para a 3ª colocação, com 14 pontos. Por outro lado, o Confiança deixou a lanterna e subiu para a 18ª posição, com sete pontos conquistados.

O Confiança volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Bahia, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, na Arena Batistão. O Brusque encara o Tombense no dia 15 de junho, domingo, às 16h30, pela nona rodada da Série C, no Estádio Augusto Bauer.

O Brusque abriu o placar aos 34 minutos de jogo. Após boa troca de passes pelo meio, Robinho deixou João Veras na cara do gol. O atacante tocou de cobertura e marcou.

Aos 41 minutos, em jogada pela ponta esquerda, Breyner cruzou e a zaga do Brusque não afastou. Neto Oliveira apareceu na segunda trave e empatou o jogo para o Confiança. Ainda antes do intervalo, após mais um cruzamento de Breyner da esquerda, Thiago Santos bateu e virou o jogo, aos 47.

Já na segunda etapa, Valdir Júnior recebeu bom passe na linha de fundo e encontrou Rafinha, que chutou de primeira e anotou o terceiro gol do Confiança, aos 28 minutos.

Aos 34, em cobrança de escanteio de Valdir Júnior, Eduardo Moura cabeceou sem chances para o goleiro e marcou o quarto gol do time da casa.

Confira outros resultado da Série C neste domingo

Tombense 1 x 1 Anápolis