De olho na liderança, Flamengo recebe Fortaleza em despedida no Maracanã antes do Mundial

Em seu último compromisso antes do Mundial de Clubes, que será disputado entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos, o Flamengo busca dar mais um passo na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo terá pela frente o Fortaleza, pela 11ª rodada, no Maracanã, às 18h30.

O time carioca brilhou na última rodada do Brasileiro, ao vencer o líder Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo. O resultado deixou os cariocas em segundo lugar, com 21 pontos, um atrás dos paulistas. Quer vencer e torcer contra o concorrente, que vai enfrentar o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG).

No meio da semana, diante da sua torcida, o Flamengo não rendeu o esperado, mas ganhou por 1 a 0 do Deportivo Táchira e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Agora tem a chanca de se despedir de sua torcida com outra vitória.

De volta após cumprir suspensão, o lateral-direito Wesley é uma das novidades na lista de relacionados do Flamengo. Assim como ocorreu na Libertadores, ele deve ser titular. Varela, que começou jogando contra o Palmeiras, é cotado para ser opção no banco de reservas.

Depois de ter uma atuação apagada contra o Táchira, Pedro pode voltar ao banco de reservas. Um dos destaques do clube no início da temporada, Bruno Henrique provavelmente começará jogando. Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Michael disputam as duas vagas restantes no ataque.

O volante Erick Pulgar, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, deve seguir como desfalque. O meia De la Cruz, com uma torção no joelho esquerdo, é ausência confirmada. A tendência é que Allan e Gerson sejam titulares no meio-campo. O primeiro disputa a vaga com o jovem Evertton Araújo.

O lateral-esquerdo Matías Viña, em fase final de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e o atacante Gonzalo Plata, com um edema ósseo na coxa direita, aumentam a lista de desfalques.

O Fortaleza vive um dos piores momentos da 'Era Vojvoda'. Desde 2021 no clube, o comandante viu a pressão aumentar após perder em casa por 2 a 0 para o Cruzeiro. Além disso, ficou perto de ser eliminado do torneio continental após derrota por 1 a 0 para o Racing, na Argentina, dentro da Arena Castelão. O time cearense é o 16° colocado, com 10 pontos, apenas um acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

O atacante Marinho volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Cruzeiro. Ele deve ser titular no lado direito do ataque, na vaga de Yago Pikachu, que começou jogando contra o clube mineiro. Breno Lopes, na esquerda, e Lucero, centralizado, devem completar o trio ofensivo.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante Pol Fernández, que não foram relacionados para o duelo contra o Racing por opção do técnico Juan Pablo Vojvoda, podem ser novidades no banco de reservas. Em contrapartida, o meia Pedro Augusto, que recebeu um cartão vermelho na última rodada do campeonato nacional, é desfalque.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FORTALEZA

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic (Ávila), Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).