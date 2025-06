Dalbert pede desculpas ao torcedor do Sport e afirma: "Vamos sair dessa situação"

Neste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Sport visitou o Mirassol no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia e perdeu por 1 a 0. Com o resultado negativo, o Leão da Ilha seguiu sem vencer na competição, com apenas três pontos, em último lugar.

O lateral Dalbert pediu desculpas ao torcedor e afirmou que a equipe vai focar ainda mais para sair dessa situação.

"Primeiro acho que é pedir desculpas ao nosso torcedor, a gente sabe o momento que a gente está passando, a gente não vai parar de lutar, vai ter essa pausa agora e vamos trabalhar muito, pois esse grupo não deixa de trabalhar em nenhum momento. Eu acredito muito no clube e nos meus companheiros para sairmos dessa situação", completou.

O atleta relembrou que passou por situação semelhante no Fluminense, na edição passada do Brasileirão.

"Passei por isso ano passado, estava muito difícil também no Fluminense, mas a gente saiu. Eu tenho fé que com trabalho e foco, vamos conseguir sair dessa situação. A gente vai trabalhar bastante nessa folga para voltar e fazer os pontos que a gente precisa para ficar na Série A", completou.

Com a pausa por conta do Mundial de Clubes, o Sport retorna aos gramados somente no fim de semana dos dias 12 e 13 de julho, contra o Juventude, pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida, que acontece no Estádio Alfredo Jaconi, ainda não tem horário definido.