Cruzeiro arrasa em 4 min e manda Palmeiras com derrota ao Super Mundial

O Cruzeiro teve um início arrasador no Mineirão, venceu o Palmeiras por 2 a 1 com brilho de seu atacante e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. O resultado deste domingo fez o Alviverde despencar da ponta da tabela antes de embarcar para a disputa do Super Mundial.

Kaio Jorge marcou dois gols-relâmpagos nos primeiros quatro minutos de jogo, enquanto Allan descontou na reta final. O camisa 19 celeste balançou a rede logo no primeiro giro do relógio e novamente três minutos depois, chegando a oito gols na Série A..

A Raposa saltou para a segunda colocação, com 23 pontos, enquanto o Palmeiras foi para quarto. A equipe comandada por Abel Ferreira começou a 11ª rodada na liderança, mas estagnou nos 22 pontos e também foi ultrapassado por Bragantino e pelo Flamengo, que assumiu o topo com 24.

O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira da semana que vem, enquanto o Alviverde viaja para o Super Mundial nos EUA. O time mineiro visita o Vitória no dia 12, às 19h (de Brasília). Já o Palmeiras encara o Porto no dia 15, um domingo, pela primeira rodada da competição internacional.

Estêvão, do Palmeiras, no jogo contra o Cruzeiro, na sua despedida do futebol brasileiro Imagem: Fernando Moreno/Agif

O jogo também marcou a despedida de Estêvão do futebol brasileiro. A joia palmeirense teve atuação tímida em seu último jogo em território nacional, justo contra o time que o revelou e promoveu sua estreia no profissional. Ele ainda não deu adeus ao Palmeiras, mas está cada vez mais perto de defender o Chelsea, para onde ira após o Super Mundial.

Curiosidade: Foi a primeira derrota do Palmeiras como visitante desde novembro do ano passado, acabando com uma invencibilidade de 20 jogos fora de casa.

Kaio resolve, Allan dá esperança

Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora após marcar no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Imagem: Gilson Lobo/Agif

Kaio Jorge foi decisivo logo cedo com dois gols em jogadas de bola parada. O time da casa teve um começo fulminante e encaminhou a vitória com o faro de seu artilheiro, que resolveu em poucos toques e puniu a defesa alternativa do alviverde —Gómez e Murilo cumpriram suspensão.

Abatido, o Palmeiras não conseguiu sair da armadilha e foi dominado. A equipe paulista sofreu na criação e demorou para levar perigo à meta defendida por Cássio. A Raposa, por outro lado, compactou suas linhas e administrou a vantagem, sem abdicar do ataque.

Abel promoveu mudanças no segundo tempo e o Alviverde melhorou, mas não recuperou o estrago. Vitor Roque entrou e deu outra dinâmica ao ataque do palmeirense, que passou a comandar as ações diante de um Cruzeiro recuado. Foi pelos pés de Allan que os visitantes acreditaram no empate nos minutos finais, só que a reação não se concretizou.

Gols e destaques

Kaio Jorge comemora seu gol no jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Imagem: Fernando Moreno/Agif

Piscou e 1x0: Com um minuto de bola rolando. o Cruzeiro teve cobrança de escanteio, a bola desviou dentro da área e sobrou para Kaio Jorge no segundo pau. O camisa 19 apareceu nas costas de de Giay e, de cabeça, mandou para o fundo da rede.

2x0 relâmpago: Três minutos depois, Kaio Jorge estava atento na pequena área e, após bate-rebate, tocou na saída de Weverton para ampliar cedo o placar.

Cássio salva: Aos 44' do primeiro tempo, Piquerez recebeu na intermediária, calibrou a canhota e mandou uma bomba. A bola tinha endereço, mas Cássio voou para espalmar.

Passou perto: Aos 15' do segundo tempo, Vitor Roque carregou na ponta da área, passou pela marcação tocou para Martínez. O uruguaio limpou a marcação e chutou cruzado, no cantinho, mas a bola passou rente à trave.

2x1: Aos 42', Allan disparou pela direita, invadiu a área após tabela com Lucas Evangelista e bateu colocado, no canto oposto, sem chances para Cássio.

Ficha técnica

Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras

Competição: 11ª rodada do Brasileirão

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 1º de junho de 2025, às 19h30

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Francisco Chaves Bezerra

Var: Paulo Renato Moreira

Amarelos: Richard Ríos, Kaiki, Leonardo Jardim, Christian, Abel Ferreira, Estêvão, Vitor Roque e Eduardo

Gols: Kaio Jorge, aos 1'/1º e aos 4'/1ºT, e Allan, aos 41'/2ºT

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Lucas Evangelista), Maurício (Allan) e Raphael Veiga (Vitor Roque); Estêvão e Flaco López (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Marquinhos); Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.