CRB ganha do Remo em confronto direto e cola no G-4 da Série B

O CRB venceu o Remo por 2 a 0, em jogo realizado na noite deste domingo, no estádio Rei Pelé, válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Mikael e pelo zagueiro Segovia. Com o resultado, o clube alagoano chegou aos 18 pontos e subiu para a quinta colocação, enquanto o Remo, que já ocupou a liderança, estacionou nos 17, no sexto lugar, após perder sua campanha invicta. Neste momento, o G-4 é formado por Goiás, Coritiba, Novorizontino e Cuiabá.

Em campo, o CRB tratou de encaminhar a vitória logo cedo. Aos nove minutos do primeiro tempo, Mikael aproveitou cruzamento de Danielzinho, ganhou da marcação e tocou de cabeça no ângulo do goleiro Marcelo Rangel, que não teve chances.

Mostrando ímpeto, o time da casa chegou perto de ampliar com Rafinha, mas parou no arqueiro rival. A resposta do Remo aconteceu aos 19 minutos, quando Felipe Vizeu finalizou cruzado e Matheus Albino defendeu.

Ainda no primeiro tempo, Rafinha balançou as redes de Marcelo Rangel novamente. No entanto, o assistente marcou impedimento, e o gol foi anulado após confirmação do VAR. Atrás do placar, o Remo assustou, mas não conseguiu reagir antes do final da primeira etapa.

No segundo tempo, o Remo voltou com mudanças. Pedro Castro e Adaílton chegaram com perigo e quase deixaram o placar igual, mas a principal oportunidade aconteceu aos nove minutos, quando Adaílton foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Pedro Rocha bateu no canto esquerdo, e Matheus Albino, que vive grande fase, caiu para defender.

O que já não estava bom para os visitantes piorou aos 16 minutos. Em bola parada ensaiada, Gegê encontrou Daniel Lima, que finalizou de cabeça. Na sobra, Segovia apareceu livre para empurrar para as redes e decretar o placar final. Apesar da vitória, o goleiro Matheus Albino foi um dos principais nomes do jogo.

Na próxima rodada o CRB enfrenta o Avaí, no sábado, às 20h30, na Ressacada. O Remo tenta reagir diante do Operário-PR, no domingo, às 20h30, no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 0 REMO

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Fernando Henrique, Gegê (Gazão) e Danielzinho (Lucas); Thiaguinho (Vinícius Nunes), Rafinha (Hayner) e Mikael (Daniel Lima). Técnico: Eduardo Barroca.

REMO - Marcelo Rangel; Pedro Costa (Kadu), Reynaldo, Camutanga e Sávio; Luan Martins, Giovanni (Régis) e Pedro Castro (Gabryel); Pedro Rocha, Felipe Vizeu (Ytalo) e Adaílton (Dodô). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Mikael, aos 10 minutos do primeiro tempo; Segovia, aos 17 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Henrique e Mikael (CRB).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).