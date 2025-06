Sob olhar de Ancelotti, Corinthians só empata sem gols com Vitória na Arena

Corinthians e Vitória empataram em 0 a 0 na noite deste domingo, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O jogo teve um primeiro tempo pouco movimentando, com a única chance clara sendo de Memphis Depay e defendida por Lucas Arcanjo com o rosto. No segundo tempo, já mais próximo ao término da partida, o duelo ficou mais franco e os dois goleiros trabalharam.

Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti esteve na Neo Química Arena para acompanhar a partida. O estádio será palco da estreia do italiano em solo brasileiro, no dia 10, contra o Paraguai.

Após o apito final, o time ouviu vaias e protestos das arquibancadas.

Com o resultado, o Corinthians chegou a 15 pontos ganhos e fica no meio da tabela. Já o Vitória foi a dez pontos e permanece dentro da zona do rebaixamento.

Após a parada para a data Fifa, o Timão volta a campo no dia 12, quando visita o Grêmio em Porto Alegre. No mesmo dia, o Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão.

Lances Importantes

Salva, Lucas Arcanjo! Aos 19, o Corinthians chegou pela esquerda e Bidu lançou para Hector Hernández dentro da área. Arcanjo saiu para interceptar, mas ela sobrou para Memphis dentro da área. O holandês chegou finalizando e acertou em cheio o rosto do goleiro do Vitória, que evitou assim o gol.

Na trave, mas não valeu. Aos 17 da segunda etapa, Talles Magno recebeu nas costas da marcação, ajeitou o corpo com liberdade e finalizou colocado rasteiro. A bola tocou na trave e foi em direção à linha lateral, mas o assistente ergueu a bandeira.

Salva, Hugo! Aos 26, o Vitória avançou pelo centro e a bola chegou para Renato Kayzer do lado direito da área. O centroavante ajeitou e finalizou forte, cruzado no alto, mas Hugo fez uma defesaça para salvar o Timão.

Hugo! Aos 32, Garro tentou caneta do campo defensivo e perdeu a bola. O Vitória recuperou e acionou Fabri na direita na linha da área. Ele cruzou, mas a bola saiu baixa e tomou a direção do gol, mas Hugo fez boa intervenção e jogou para escanteio.

Na trave! Aos 38, Garro sofreu falta quase na linha da grande área. Ele mesmo cobrou, no canto baixo do goleiro, que se esticou para tocar nela e contou com ajuda da trave para manter o zero no placar.

Ficha Técnica

Corinthians 0 x 0 Vitória

Campeonato Brasileiro - 11ª rodada

Data: 01/06/2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Amarelos: Lucas Halter, Ryller, Zé Marcos, Janderson e Lucas Arcanjo; André Ramalho

Público pagante: 44.579 pessoas

Renda: R$ 3.062.595,70

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Maycon e Breno Bidon (Ryan); Talles Magno (Romero), Memphis (Gui Negão) e Héctor Hernández (Garro). Técnico: Dorival Jr

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Ricardo Ryller), Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Jamerson, Baralhas e Ronald; Lucas Braga (Gustavo), Janderson (Fabri) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.