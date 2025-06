Escalações: Corinthians terá Héctor contra Vitória, e Garro inicia no banco

Corinthians e Vitória estão escalados para o jogo da 11ª rodada do Brasileirão, que ocorre a partir das 18h30 (de Brasília) na Neo Química Arena.

O time paulista, comandado por Dorival Júnior, vem ao gramado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Bidu; Raniele, Maycon e Bidon; Memphis, Talles Magno e Héctor Hernández

Héctor Hernández e Talles Magno são as novidades no ataque diante da lesão de Yuri Alberto. Garro, por outro lado, inicia apenas no banco de reservas, e Carrillo fica fora diante de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Já o Vitória de Thiago Carpini vem com: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald e Lucas Braga; Janderson e Renato Kayzer.