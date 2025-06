Corinthians para na retranca do Vitória e fica no empate sem gols pelo Brasileiro

Sob olhares de Carlo Ancelotti, o Corinthians decepcionou, não conseguiu furar a retranca do Vitória e ficou no empate sem gols na noite deste domingo, na Neo Química Arena. Desta forma, o time, que deixou o gramado sob vaias e protestos da torcida, se mantém distante G6 do Campeonato Brasileiro.

Se ganhasse, a equipe de Dorival Júnior poderia se colocar momentaneamente entre os seis primeiros, mas acabou caindo para a 11ª posição, com 15 pontos. O Leão, por sua vez, alcança dez pontos na tabela de classificação e deixa a zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para daqui a 11 dias. O time visita o Grêmio em Porto Alegre, em 12 de junho, a partir das 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. Este será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa.

O Vitória, por sua vez, se prepara para a partida contra o Cruzeiro. O duelo será disputado no mesmo dia, às 19h, no Barradão, em Salvador.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Corinthians começou o jogo em ritmo acelerado. Logo com um minuto, Memphis recebeu bom passe de Maycon e acionou Talles Magno dentro da área. O atacante foi derrubado pelo marcador e reclamou de pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Aos dez, Matheus Bidu chegou pela esquerda e cruzou rasteiro na pequena área. A bola passou em frente ao gol, mas Héctor Hernández não conseguiu alcançá-la. Já aos 19, Memphis Depay aproveitou uma sobra na área e encheu o pé, mas Lucas Arcanjo se esticou e fez uma grande defesa.

O Vitória assustou pela primeira vez aos 38 minutos. Na entrada da área, Janderson travou uma disputa pela bola, que sobrou nos pés de Renato Kayzer. O atacante girou e bateu de primeira, mas Hugo Souza agarrou.

Segundo tempo

O Corinthians quase abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Breno Bidon arrancou pelo meio e arriscou de fora da área, mas mandou para fora. Aos 16, Talles Magno recebeu belo passe de Garro na área e chutou na trave, mas o lance já havia sido paralisado por impedimento.

O time mandante seguiu pressionando e passou perto de balançar as redes aos 19 minutos. Em cobrança de escanteio na área, a bola passou por todo mundo e sobrou com Martínez, que bateu cruzado, de primeira, com muito perigo.

A equipe de Dorival Júnior se lançou ao ataque para buscar a vitória, mas ficou exposta e levou um susto em um contra-ataque do Vitória. Aos 26, Baralhas foi costurando por dentro e tocou para Renato Kayzer, que soltou um foguete com o pé direito e exigiu grande defesa de Hugo.

O Corinthians voltou chegar com perigo somente aos 38 minutos. Garro cobrou falta no cantinho, mas a bola resvalou nos dedos de Lucas Arcanjo, triscou na trave e saiu pela linha de fundo. Romero teve mais uma chance aos 44 minutos, mas acabou mandando para fora.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 0 X 0 VITÓRIA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 1º de junho de 2025, domingo



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



Cartões amarelos: Lucas Arcanjo, Lucas Halter, Janderson, Thiago Carpini e Ricardo Ryller (Vitória); André Ramalho e Garro (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 44.579 torcedores



Renda: R$ 3.062.595,70

GOLS: X

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Maycon e Breno Bidon (Ryan); Talles Magno (Romero), Memphis Depay (Gui Negão) e Héctor Hernández (Rodrigo Garro).



Técnico: Dorival Júnior

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Claudinho (Ricardo Ryller), Baralhas, Ronald e Jamerson; Lucas Braga (Gustavo Silva), Janderson (Fabri) e Renato Kayzer.



Técnico: Thiago Carpini