Corinthians busca 'virar página' contra o Vitória após eliminação na Sul-Americana

O Corinthians concentra suas forças no duelo com o Vitória neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em oitavo lugar, com 14 pontos, o time do Parque São Jorge busca 'virar a página' e focar nas competições nacionais após o fracasso continental, e busca a estabilidade na temporada.

A queda na Sul-Americana colocou uma pulga atrás da orelha do torcedor quanto ao desempenho do time. Os comandados de Dorival Júnior tiveram dificuldade em furar a defesa do Huracán, que entrou em campo na Argentina com uma equipe mista, e ainda voltaram a sofrer gols no início da etapa final.

"Temos dois campeonatos importantes (Brasileiro e Copa do Brasil) para apagar a impressão deixada na Libertadores e Sul-Americana. Nossa obrigação e compromisso agora é com o nosso torcedor. É um momento muito difícil para todo mundo", disse Dorival em entrevista coletiva após a partida com o Huracán.

Outro ponto que deixa o torcedor preocupado é a questão anímica do Corinthians, que atravessa grave crise institucional. Após o afastamento do presidente Augusto Melo, alvo de processo de impeachment, o interino Osmar Stábile e o vice Armando Mendonça se reuniram com o elenco para passar tranquilidade ao departamento de futebol. Enquanto tenta solucionar problemas financeiros, a dupla se compromete a ficar em dia com os jogadores, que se queixam de atrasos em pagamentos de premiações e luvas. Depay, inclusive, é um dos mais insatisfeitos.

Um dos atrativos para o duelo é a possibilidade de Rodrigo Garro começar jogando. Apesar da eliminação, o camisa 8 foi um dos destaques no duelo com o Huracán e por pouco não mudou a história do jogo. Na frente, Romero deve ser mantido na vaga de Yuri Alberto, que tem uma fratura na costela e só deve retornar após a pausa para o Mundial de Clubes.

Se o Corinthians passa por um momento de turbulências, as coisas não são diferentes no Vitória. A equipe baiana também vem de eliminação na Copa Sul-Americana, após derrota por 1 a 0 para a Universidad de Quito com uma falha bizarra do goleiro Lucas Arcanjo, que recebeu passe do companheiro, mas não conseguiu dominar e viu a bola morrer nas redes.

O time rubro-negro luta para deixar a zona de rebaixamento. Com nove pontos, a equipe baiana está na 17ª posição, à frente apenas de Santos (8), Juventude (8) e Sport (3). O Vitória tem no ataque um velho conhecido da torcida corintiana. Trata-se do atacante Gustavo Mosquito, que deixou o clube paulista no ano passado em meio a uma disputa judicial por atrasos em pagamentos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X VITÓRIA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro (Breno Bidon); Romero e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas (Ricardo Ryller), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).