Comemorações da conquista do PSG deixam dois torcedores mortos e policial em coma na França

Dois torcedores morreram e um policial entrou em coma nas comemorações do título da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, informaram autoridades francesas neste domingo. Até a madrugada deste domingo, um total de 294 prisões foram efetuadas em Paris, de acordo com o chefe de polícia da capital francesa.

O PSG conquistou seu primeiro título continental com uma vitória por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, em Munique. A Torre Eiffel brilhou com as cores do time, e os torcedores festejaram a noite toda em comemorações que foram pacíficas em grande parte, mas que degeneraram em violência em algumas áreas.

Um jovem de 17 anos foi esfaqueado até a morte na cidade de Dax, no oeste da França, durante uma festa de rua dos torcedores do PSG após a final, de acordo com a polícia nacional. Em Paris, um homem de aproximadamente 20 anos foi morto após ter sua scooter atingida por um carro durante as comemorações, segundo o gabinete do ministro do Interior. As circunstâncias de ambos os casos estão sendo investigadas.

Já em Coutances, no noroeste da França, um policial foi atingido acidentalmente por fogos de artifício, em um evento do PSG, e colocado em coma artificial devido a ferimentos graves nos olhos, informou o serviço nacional de polícia. Um total de 192 pessoas ficaram feridas na capital, quatro delas gravemente, segundo o chefe de polícia de Paris.

Ainda neste domingo, a equipe retorna à França e deverá participar de grande desfile até a Champs-Élysées, com até 110 mil pessoas autorizadas a percorrer a icônica avenida arborizada para ver os campeões. Em seguida, a delegação francesa será recebida no estádio Parc des Princes para um show de luzes e a apresentação oficial do troféu da Liga dos Campeões.

Milhares de policiais estão sendo mobilizados para manter a ordem e empregarão táticas semelhantes às adotadas na noite de sábado, disse o chefe de polícia de Paris, Laurent Núñez. A polícia utilizou gás lacrimogêneo, no entorno do estádio, e canhões de água, perto do Arco do Triunfo, para dispersar a multidão.

Além dos feridos e das prisões, Nunez disse que quatro lojas foram saqueadas durante a noite. Os bombeiros precisaram apagar incêndios em latas de lixo e em carros em meio às comemorações, entre outros chamados, e a linha direta de emergência ficou sobrecarregada.