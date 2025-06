Com Neymar, Santos está escalado para pegar o Botafogo; confira

O Santos está escalado para o duelo contra o Botafogo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, com um "reforço". Em busca de sair do Z4, o Peixe conta com Neymar de volta à equipe titular na competição. A bola rola logo mais, a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Peixe chega animado após vencer o Vitória por 1 a 0, fora de casa, na última rodada. A equipe tenta manter o embalo para, quem sabe, deixar a zona do rebaixamento. O Alvinegro Praiano entrou na rodada na 18ª colocação, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4.

Para o duelo, o técnico Cleber Xavier contar com Neymar entre os 11 iniciais. O meia-atacante jogou 45 minutos no amistoso contra o RB Leipzig e afirmou estar se sentindo melhor depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa.

O volante Diego Pituca, por sua vez, está de volta após lesão. Outros reforços são o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral esquerdo Escobar. Ambos foram desfalques por suspensão na última rodada. O volante João Schmidt, que estava lesionado, também aparece como novidade.

Em contrapartida, o zagueiro Luan Peres terá que cumprir suspensão e não pode atuar. O lateral direito Aderlan (dores na coxa direita) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda) também são desfalques do Peixe.

Desta forma, a escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Souza, Zé Ivaldo, Basso e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Neymar, Barreal e Guilherme.