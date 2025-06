Com Neymar expulso, Santos perde do Botafogo e segue no Z4

Neste domingo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro, perdeu por 1 a 0 e se manteve na zona de rebaixamento da competição. Artur foi quem balançou as redes para os visitantes. Camisa 10 do Peixe, Neymar deixou a equipe santista com um a menos ao ser expulso na metade do segundo tempo.

Com a derrota, o Santos se manteve com apenas oito pontos em 11 partidas disputadas, na 18ª colocação da tabela. Caso vencesse, a equipe comandada por Cléber Xavier se afastaria do Z4, mas ainda dependeria de outros resultados para se manter longe do perigo. Do outro lado, com o triunfo, o Botafogo alcançou 15 somados, na oitava colocação.

O Santos retorna aos gramados apenas no dia 12/06, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Na próxima quinta, às 20h, o Botafogo recebe o Ceará, no Nilton Santos, pela décima rodada (atrasada).

Com a lendária camisa azul! ?? pic.twitter.com/sTFJhqf9HW ? Santos FC (@SantosFC) June 1, 2025

Primeiro tempo

O Santos quase inaugurou o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Rollheiser levou vantagem sobre David Ricardo e encontrou Barreal. O argentino, então, passou para Guilherme, que finalizou de primeira e contou com desvio, mas John foi rápido para defender.

Aos 24 minutos da etapa inicial, o Santos chegou novamente com perigo, desta vez com Neymar. Ao receber lançamento de Gabriel Brazão pela esquerda, o camisa 10 carregou até a entrada da área, driblou dois marcadores e concluiu rasteiro. No entanto, John salvou o Botafogo com as pernas.

O Santos ameaçou abrir o placar outra vez aos 39 minutos da primeira etapa. Após dominar na intermediária, Rollheiser acertou passe de três dedos para Escobar, que limpou Alex Telles e bateu de canhota, mas a bola raspou o travessão.

Segundo tempo

Com 13 minutos de etapa final, Neymar cobrou escanteio pela ponta esquerda e encontrou Barreal. O atacante arrematou de primeira, no canto direito de John. Contudo, acertou a trave.

Aos 21 minutos da segunda etapa, Rollheiser carregou pela ponta direita e achou Barreal. Da entrada da área, o argentino finalizou de chapa, no canto esquerdo, mas parou em John, que novamente espalmou e salvou o Botafogo.

Neymar foi expulso aos 30 minutos da etapa complementar, quando recebeu seu segundo cartão amarelo na partida após tocar com a mão na bola para balançar as redes.

O placar foi inaugurado pelo Botafogo aos 41 minutos do segundo tempo. Ao receber pela direita, Artur limpou o marcador de cruzou. No entanto, seu passe foi em direção ao gol, enganou Gabriel Brazão e balançou as redes.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 0 X 1 BOTAFOGO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 1º de junho, domingo



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda



Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas



VAR: Daniel Nobre Bins

Cartão vermelho: Neymar, aos 29? do 2ºT (Santos)



Cartões amarelos: Escobar, Neymar e Zé Ivaldo (Santos); Alex Telles (Botafogo)



Gols: Artur, aos 40? do 2ºT (Botafogo)

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, Zé Ivaldo, Basso (João Schimidt) e Souza; Tomás Rincón (Pituca), Zé Rafael (Deivid Washington) e Rollheiser; Neymar, Barreal (Tiquinho Soares) e Guilherme



Técnico: Cléber Xavier

BOTAFOGO: John; Vitinho (Elias Manoel), Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan (Santiago Rodríguez); Artur, Savarino e Rwan Cruz (Nathan Fernandes)



Técnico: Renato Paiva