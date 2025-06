Com gol nos acréscimos, América-MG perde do Volta Redonda pela Série B

O América-MG perdeu do Volta Redonda por 1 a 0 neste domingo, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira. Matheus Lucas marcou o gol do triunfo no último minuto de jogo.

Com o resultado, o Coelho ocupa a 12ª posição, com 13 pontos. Do outro lado, o Voltaço aparece em 15º lugar, com dez unidades.

O América-MG volta aos gramados no próximo sábado, contra a Ferroviária. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Independência. O Volta Redonda, por sua vez, enfrenta o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, às 16h do domingo (8).

O jogo

Os mandantes abriram o placar aos 51 minutos do segundo tempo, com Matheus Lucas. Após chute de fora da área, o atacante desviou para o fundo das redes.