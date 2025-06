Rony decide com golaço, e Atlético-MG vence Ceará fora de casa

O Atlético-MG venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Rony foi o autor do gol atleticano.

Com o resultado, o Galo subiu para a oitava posição, com 17 pontos. O Vozão, por sua vez, se manteve com 15 pontos, na décima colocação.

Por conta da data Fifa, o Atlético-MG só volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Internacional, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Arena MRV a partir das 21h30 (de Brasília).

Já o Ceará visita o Botafogo, no Nilton Santos, às 20h desta quinta-feira, em partida atrasada da décima rodada.

O jogo

O Galo inaugurou o marcador aos 32 minutos do segundo tempo. Rony arriscou um chute da intermediária e acertou uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro Fernando Miguel.

Já aos 47, Lyanco foi expulso por interromper um contra-ataque.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 1º de junho, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Thiago Henrique Neto

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

Cartões amarelos: Diego (Ceará); Alan Franco, Lyanco (Atlético-MG)

Cartões vermelhos: Lyanco (Atlético-MG)

Gols: Rony, aos 32? do 2ºT (Atlético-MG)

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, William Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral (Bruno Tubarão) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Henrique (Rômulo) e Pedro Raul (Lelê)

Técnico: Léo Condé

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco, Junior Alonso e Vitor Hugo (Hulk); Natanael (Saravia), Patrick (Igor Rabello), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Gabriel Menino), Igor Gomes (Júnior Santos) e Rubens; Rony

Técnico: Cuca