Com 20% de aproveitamento, São Paulo ainda não venceu como visitante no Brasileirão

Os números do São Paulo neste início de Campeonato Brasileiro não são animadores, especialmente quando o assunto são jogos fora de casa. O clube tem uma campanha ruim como visitante.

São cinco partidas, com três empates e duas derrotas, ou seja, um aproveitamento de 20%. O Tricolor ainda não conseguiu vencer longe do Morumbis.

Neste período, são quatro gols marcados e seus sofridos, além de 54 finalizações (10,8 por jogo), 85 chutes sofridos (17 por embate) e 45,4% de posse de bola, segundo dados do Sofascore.

Neste sábado, o São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Como mandante, os números também não são muito positivos. Em seis partidas, são duas vitórias, três empates e uma derrota, com cinco gols marcados e cinco sofridos.

O São Paulo aparece em 13º lugar, com 12 pontos, três a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O time, no entanto, pode perder posições conforme os resultados desta rodada.

Por conta da data Fifa, o Tricolor só volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).