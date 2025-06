Cleber Xavier sobre gol do Botafogo após expulsão de Neymar: 'Atrapalhou'

O técnico Cleber Xavier, em entrevista coletiva, admitiu que a expulsão de Neymar facilitou a reação do Botafogo e contribuiu para a derrota do Santos por 1 a 0, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe sofreu o gol após perder Neymar que foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo ao tentar marcar com a mão, recebendo o segundo cartão amarelo.

O que ele disse?

Sobre o cartão vermelho: "Sim, a expulsão atrapalha. A expulsão de qualquer atleta atrapalha. Ainda mais o Ney que vinha fazendo um bom jogo. Ele se preparou muito para esse jogo, mesmo com as situações adversas, como uma torção que ele teve no penúltimo treinamento. Quando você perde um jogador já é ruim, quando você perde um jogador importante, pior fica. Eu não lembro do Botafogo ter criado chance, criou a partir da expulsão, então foi difícil sim. "

Permanência de Neymar e a derrota sofrida: "O pensamento era em uma vitória e no mínimo um empate pra gente sair dessa situação. Eu não vou ter o Neymar no jogo contra o Fortaleza. Ele teve uma grande atuação levando em conta o tempo que ele teve para treinar. Não me passaram nada sobre a renovação do Neymar."

Sobre conversar com Neymar após o jogo: "Nenhuma das minhas conversas internas, eu externo. Sempre vão existir, boas ou ruins. Mas do jeito que o jogo acabou, todo mundo de cabeça quente, a gente se recolhe e deixa cada um com seu sentimento. Com a cabeça fria, a gente retoma o trabalho e com decisões interna, como cobranças e elogios."

Quando questionado sobre a pressão alta em cima do Botafogo: "Nossa marcação foi alta, mesmo com o Botafogo que é um time que constrói bem. Os zagueiros do Botafogo iniciam muito bem a jogada, por isso às vezes existe um reajuste na hora de pressionar. Acho que esses jogos fomos melhores que os outros, mas não vejo que fomos piores nesses quesitos (de pressão de bola) em outros jogos."

Falta de gols: "A gente precisa ser mais efetivo, estamos criando as oportunidades mas não estamos fazendo os gols. A primeira fórmula é trabalhar e a segunda é a mudança. É testar e experimentar outras opções. É trabalhar, corrigir e ajustar."

Com o resultado, o Santos ocupa a 18ª posição do Campeonato Brasileiro e segue na zona de rebaixamento.

O Peixe terá mais de uma semana de treinos e descanso antes do próximo compromisso oficial. O time volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.