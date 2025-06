Cléber Xavier afirma que expulsão de Neymar atrapalhou o Santos contra o Botafogo

Neste domingo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro, perdeu por 1 a 0 e se manteve na zona de rebaixamento. Após a partida, Cléber Xavier, técnico do Peixe, afirmou que a expulsão de Neymar "atrapalhou" a equipe e detalhou as dificuldades em atuar sem o camisa 10.

"A expulsão atrapalha. Qualquer expulsão atrapalha, ainda mais do Neymar, que vinha jogando e fazendo um grande jogo. Ele se preparou muito para esse jogo, mesmo com a torção que teve no penúltimo treinamento. Se tratou, recuperou, fez um esforço tremendo e se colocou à disposição para ficar o máximo possível", declarou.

Aos 49 minutos do primeiro tempo, Neymar fez falta desnecessária em Jair, zagueiro do Botafogo, e recebeu seu primeiro cartão amarelo. O Peixe se manteve dono das ações ofensivas até os 30 minutos da etapa final, quando o meia atacante fez um gol com a mão de forma intencional e recebeu o segundo amarelo, fato que resultou na sua expulsão.

"Conversei com ele antes da expulsão, fiz o sinal para ficar mais, ele estava muito bem no jogo. Atrapalha, quando você perde um jogador em uma situação normal já é ruim, mas quando você perde o jogador mais importante fica ruim, ainda mais contra uma equipe que, até o momento, não tinha uma chance de gol. As chances ou a maior chance que ele (Botafogo) criou foi a partir da expulsão, então foi difícil", continuou.

Por fim, Cléber respondeu se teve uma conversa com Neymar no vestiário após sua expulsão: "Eu não externo nenhuma das minhas conversas internas. Elas sempre vão existir, para qualquer situação, mas eu não vou externar", disse.

Com a derrota, o Santos se manteve com apenas oito pontos em 11 partidas disputadas, na 18ª colocação da tabela. Caso vencesse, a equipe se afastaria do Z4, mas ainda dependeria de outros resultados para se manter longe do perigo. O Peixe retorna aos gramados apenas no dia 12/06, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão.