Clássico paranaense e briga por G-4 movimentam o domingo de Série B

A emoção não para na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, três jogos dão sequência à 10ª rodada da competição nacional, com destaque para o clássico entre Operário-PR e Athletico-PR e brigas por G-4 e contra o rebaixamento.

O primeiro jogo começa a partir das 16h, quando Operário e Athletico fazem um clássico estadual no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), em cenários parecidos no torneio. Ambos possuem 13 pontos e tentam se aproximar do G-4. Devido ao saldo de gols (0 a -1), o time do interior aparece uma posição acima do rival.

Às 18h, o CRB, com 15 pontos, mira o G-4 contra o vice-líder e ainda invicto Remo, com 17, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Pouco mais tarde, às 20h30, é a vez de Volta Redonda, com sete, e América-MG, com 13, brigarem na parte de baixo da tabela, no Estádio Raulino de Oliveira.

A rodada acaba na segunda-feira, com mais dois jogos. A partir das 19h, Chapecoense e Amazonas se enfrentam na Arena Condá, e Paysandu e Criciúma medem forças no estádio da Curuzu, às 21h.

Confira os jogos da 10ª rodada:

DOMINGO

16h

Operário-PR x Athletico-PR

18h

CRB x Remo

20h30

Volta Redonda x América-MG

SEGUNDA-FEIRA

19h

Chapecoense x Amazonas

21h

Paysandu x Criciúma