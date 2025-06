Ciclismo - Yates conquista o título do Giro d'Italia e sua segunda vitória no Grand Tour

ROMA (Reuters) - Simon Yates, da Visma-Lease a Bike, venceu o Giro d'Italia de 2025 no domingo e conquistou sua segunda vitória no Grand Tour, tendo efetivamente selado o título um dia antes, quando tirou a camisa rosa de Isaac Del Toro.

Yates e outros ciclistas receberam as bênçãos do Papa Leão no Vaticano antes de o britânico chegar ao final da etapa final em Roma, que foi vencida pelo companheiro de equipe Olav Kooij em um sprint final.

Yates, vestindo uma bicicleta rosa, também se tornou o primeiro ciclista desde Alberto Contador em 2015 a vencer o Giro sem conquistar a vitória em nenhuma das etapas.

Depois de percorrer 3.300 km pela Itália, Albânia e Eslovênia, a etapa final foi uma prova de 143 km que começou e terminou em Roma, incluindo oito voltas em um circuito de 9,5 km na Cidade Eterna.

Enquanto os ciclistas passavam por pontos de referência de Roma, como o Coliseu, um grupo de seis homens que se separou chegou a ter 24 segundos de vantagem sobre o grupo da camisa rosa a menos de 50 km do final.

Mas quando faltava uma volta, quatro ciclistas abandonaram, restando apenas Josef Cerny e Enzo Paleni na liderança. Cerny, então, abandonou Paleni para tentar uma corrida solo até o final, mas foi rapidamente alcançado a seis quilômetros do final.

A Visma-Lease a Bike queria o final perfeito e o executou com perfeição quando Wout Van Aert liderou o sprint no último quilômetro antes de Kooij chegar à frente para conquistar a vitória, a segunda depois de vencer a 12ª etapa.

Kooij terminou à frente de Kaden Groves e Matteo Moschetti.

