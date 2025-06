Carrillo vira desfalque, e Héctor será titular do Corinthians contra o Vitória; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo deste sábado, contra o Vitória, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior não contará com o meio-campista André Carrillo, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e decidiu escalar Héctor Hernández como titular no comando de ataque.

O peruano sentiu um desconforto depois da derrota para o Huracán, por 1 a 0, na última terça-feira, e teve a contusão constatada após realizar exames de imagem. Além dele, os outros desfalques são Yuri Alberto e Gustavo Henrique, também entregues ao DM.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Maycon e Breno Bidon; Talles Magno, Memphis Depay e Héctor Hernández.

O Timão está na parte de cima da tabela do Brasileirão e, em caso de vitória, pode colar no G6. A equipe é décima colocada do torneio, com 14 pontos.

Em contrapartida, o time do Parque São Jorge vem de uma dura eliminação na Sul-Americana e convive com uma crise política sem fim nos bastidores.

Já o Vitória, que também caiu da Sul-Americana no meio de semana, tenta sair da zona de rebaixamento da Série A. O Leão ocupa o 18º lugar, com apenas nove pontos conquistados.

A equipe rubro-negra vai a campo com: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Claudinho, Baralhas, Ronald e Jamerson; Lucas Braga, Janderson e Renato Kayzer.

A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Felipe Fernandes de Lima (MG) será o árbitro do confronto, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG). Caio Max Augusto Vieira (GO) ficará a cargo do VAR.