Caio Bonfim conquista medalha de prata no Circuito Mundial de marcha atlética

Neste domingo, o medalhista olímpico Caio Bonfim foi o segundo colocado no Circuito Mundial de Marcha Atlética, com 38min55s, no IV Grande Prêmio Madri Marcha Silbo Telecom. O brasileiro ficou próximo do recordista mundial Tohikazu Yamanishi, do Japão (38min50s), e na frente do mexicano Ricardo Ortiz, terceiro colocado (38min59s).

Num circuito de 1.000 m, com subida e descida, Caio mostrou que está rápido e muito bem tecnicamente em sua preparação para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio, que acontece entre os dias 13 e 21 de setembro.

"Mais um bom resultado. Perdemos para o japonês, recordista mundial, o cara mais rápido da história da marcha atlética. Estou feliz com o resultado, vamos para a próxima", disse Caio.

A próxima competição de Caio Bonfim será o XXXVII Grande Prêmio Cantones de La Coruña, na Espanha, no próximo sábado (7). Depois o atleta dará uma pausa no Brasil para acompanhar o nascimento de seu terceiro filho, Manuel.

A volta acontece no próximo dia 31 de julho, quando começa a disputa pelo Troféu Brasil Interclubes de Atletismo.

Outra brasileira na disputa, Gabriela Muniz de Souza ficou em 22º, com 47min22s, também nos 10 km.

"Estou muito feliz com o resultado, numa disputa com vários atletas de altíssimo nível. Uma prova muito igual. O Caio foi muito bem tecnicamente nos 10 km, que é muito veloz - e o circuito aqui é 500 m de subida e 500 m de descida, muito íngreme (para perder contato com o solo é fácil). Prova rápida, muito rápida, quando você vê já acabou. Muito feliz também com o resultado da Gabi, melhorando, vindo forte", afirmou a treinadora Gianetti Sena Bonfim.