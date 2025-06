Bruno Henrique e Cebolinha são titulares no Flamengo x Fortaleza

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está escalado para o jogo de hoje, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, no Maracanã.

O técnico Filipe Luís continua sem repetir a escalação. E na versão de hoje, Bruno Henrique e Cebolinha são titulares no ataque.

Eles foram preteridos no jogo passado, pela Libertadores. Desta vez, Pedro e Michael são reservas.

Outra mudança é na zaga: Danilo ganha a vaga de Léo Pereira, que fez o gol salvador da classificação no jogo do meio de semana.

Pouco antes do jogo, o Flamengo informou que Allan sentiu dores musculares e não joga. Gerson e Evertton Araújo formarão o meio-campo titular.

Outra novidade no banco é a presença do uruguaio Matías Viña. É o primeiro jogo dele desde a séria lesão no joelho, ano passado.

Flamengo vai a campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Já o Fortaleza começa com: João Ricardo, Tinga, Gustavo Mancha, Kuscevic e Mancuso; Zé Welison, Martínez e Pochettino; Lucca Prior, Marinho e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.