Bortoleto comemora evolução da Sauber e proximidade da zona de pontuação: 'Mais motivado'

O novo pacote de atualizações nos carros da Sauber funcionou melhor do que o previsto no GP da Espanha. Nico Hülkenberg recebeu a bandeirada na quinta posição, com direito a ultrapassagem sobre a poderosa Ferrari de Lewis Hamilton no fim da prova, enquanto Gabriel Bortoleto chegou a ocupar a nona posição antes de terminar em 12º lugar, seu melhor desempenho após nove etapas do Mundial de Fórmula 1 - os dez primeiros pontuam.

Mesmo sem pontuar na categoria, o campeão da Fórmula 2 e da Fórmula 3 deixou a pista de Montmeló, na Catalunha, confiante. Segundo o brasileiro, a evolução mostrada pela Sauber na Espanha o deixa mais animado para buscar a zona de pontuação nas próximas etapas.

"Este resultado é uma prova de quão bem as atualizações funcionaram, e ver o potencial do carro hoje foi realmente inspirador, o que me deixa ainda mais motivado para trabalhar em direção aos meus primeiros pontos", disse Bortoleto, que fez questão de abraçar o companheiro de equipe após a corrida e parabenizá-lo pelo bom resultado.

"O que realmente se destaca é o ritmo que mostramos, foi forte, e as atualizações foram um grande passo para mim e para o Nico. Foi uma sequência tripla (de provas) cheia de aprendizados e com um momento positivo", afirmou o brasileiro, satisfeito com o seu desempenho. "Fiz uma corrida sólida, pegamos tudo o que tínhamos em nossas mãos e aproveitamos ao máximo. A equipe fez um ótimo trabalho com a estratégia hoje. O safety car não nos ajudou, mas isso faz parte da corrida."

Agora, Bortoleto espera somar seus primeiros pontos na Fórmula 1 no GP do Canadá, a décima etapa do Mundial, entre 13 e 15 de junho. "Estamos indo na direção certa e agora é hora de voltar ao trabalho enquanto nos preparamos para começar com tudo em Montréal em duas semanas", comentou.