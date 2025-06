Basso lamenta falta de efetividade do Santos e revela "solução" para melhora no Brasileiro

Neste domingo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro, perdeu por 1 a 0 e se manteve na zona de rebaixamento. Após a partida, Basso lamentou a falta de efetividade do Peixe e revelou qual é o caminho para uma recuperação da equipe na competição.

"Acho que a solução está no nosso treinamento diário. Temos melhorado, fizemos um ótimo jogo hoje. Tivemos muitas oportunidades. O Botafogo não nos deu perigo no segundo tempo, só o lance do gol, que nem foi um chute, foi um cruzamento", declarou à Globo.

"A gente queria muito vencer para dar sequência ao nosso campeonato, mas agora não temos tempo para lamentar. É trabalhar para o último compromisso antes da pausa", completou o zagueiro.

Com a derrota, o Santos se manteve com apenas oito pontos em 11 partidas disputadas, na 18ª colocação da tabela. Caso vencesse, a equipe comandada por Cléber Xavier se afastaria do Z4, mas ainda dependeria de outros resultados para se manter longe do perigo.

O Peixe retorna aos gramados apenas no dia 12 de junho, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão.