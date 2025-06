AVS empata com o Vizela e garante permanência na Primeira Divisão do Campeonato Português

O AVS visitou o Vizela, neste domingo, pela partida de volta do playoff de rebaixamento do Campeonato Português. No Estádio do Vizela, a partida terminou empatada em 2 a 2. Fernando Fonseca (contra) e Heinz Morschel marcaram para o time da casa. Enquanto Babtunde Akinsola e Gustavo Assunção anotaram os gols dos visitantes.

Com o resultado, o AVS garantiu sua permanência na Primeira Divisão do Campeonato Português, com o placar agregado de 5 a 2 nas duas partidas. Por outro lado, o Vizela, que terminou na 3ª posição da Série B de Portugal, não conquistou o acesso.

O Vizela abriu o placar aos 14 minutos de jogo. Após lançamento de Yannick Semedo, Natanael Ntolla recebeu na ponta esquerda e cruzou. O goleiro Fernando Fonseca desviou contra o próprio gol e marcou contra.

Aos 38 minutos, John Mercado tentou um passe longo em direção ao ataque. O lateral esquerdo Ntolla tentou afastar a bola, mas acabou furando. Babatunde Akinsola aproveitou o presente e deixou tudo igual no placar.

Já no segundo tempo, em jogada pelo lado esquerdo, John Mercado foi até a linha de fundo e cruzou. O brasileiro Gustavo Assunção apareceu na área, tocou de letra e virou o jogo para o AVS, aos 19 minutos.

Após revisão no VAR, o árbitro anotou pênalti de Jaume Grau em Sava Petrov. Heinz Morschel foi o responsável pela cobrança e deixou tudo igual no placar, aos 32 minutos.