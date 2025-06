Autor do gol, Rony desabafa após vitória do Atlético-MG: "Seguir com a cabeça erguida"

O Atlético-MG venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Autor do gol da vitória, Rony desabafou após o apito final.

"No último jogo, vi alguns comentários e me deixou bem chateado. Mas a cabeça é muito tranquila, sabendo que a resposta a gente dá dentro de campo. E é seguir focado, seguir com a cabeça erguida, trabalhando", disse ao Premiere.

A notificação mais aguardada do domingo chegou... ???? pic.twitter.com/gta9OX9KsR ? Atlético (@Atletico) June 2, 2025

Rony também destacou a importância do resultado fora de casa.

"Muito feliz pela vitória. Parabenizar a equipe pelo empenho, pela concentração que entrou hoje no jogo. Lutamos até o fim. Sabemos que jogar aqui é muito difícil por conta do calor. Mas, graças a Deus, superamos isso e entramos focados para levar os três pontos. Era de suma importância ganhar para dar um salto na tabela", completou.

Com o resultado, o Galo subiu para a oitava posição, com 17 pontos. O Vozão, por sua vez, se manteve com 15 pontos, na décima colocação.

Por conta da data Fifa, o Atlético-MG só volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Internacional, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Arena MRV a partir das 21h30 (de Brasília).