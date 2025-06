Automobilismo - Verstappen está a um ponto de ser banido por uma corrida depois de choque com Russell

Por Alan Baldwin

BARCELONA (Reuters) - O campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, está a um ponto de ser banido de uma corrida depois de ser punido por bater no rival da Mercedes, George Russell, durante o Grande Prêmio da Espanha de domingo.

Além da penalidade de tempo de 10 segundos, que fez o piloto da Red Bull cair do quinto para o décimo lugar, os comissários de bordo deram a Verstappen três pontos de penalidade em sua superlicença.

Isso elevou sua contagem para 11 em um período de 12 meses, com 12 pontos desencadeando uma proibição de uma corrida. Dois desses pontos expiram no final de junho, mas há duas corridas antes disso.

O piloto da Red Bull se chocou duas vezes com Russell no reinício após um período de safety car no Circuito da Catalunha.

Os dois fizeram contato primeiro na Curva Um, quando Verstappen, que defendia o quarto lugar com pneus duros contra um rival com pneus macios mais rápidos, foi empurrado para fora, mas continuou na frente. A Red Bull lhe disse para devolver o lugar.

Os comissários de bordo observaram que Verstappen "estava claramente insatisfeito com o pedido de sua equipe".

"Na aproximação da Curva 5, o Carro 1 (Verstappen) reduziu significativamente sua velocidade, parecendo assim permitir a ultrapassagem do Carro 63 (Russell)", acrescentaram.

"No entanto, depois que o Carro 63 ficou à frente do Carro 1 na entrada da Curva 5, o Carro 1 acelerou repentinamente e colidiu com o Carro 63."

'RETALIAÇÃO INTENCIONAL'?

O incidente, bem como um choque anterior com Charles Leclerc, da Ferrari, provocou acusações de raiva na estrada e um retorno aos dias de "Mad Max" de antigamente, antes dos quatro títulos mundiais de Verstappen.

"Parecia uma retaliação muito intencional. Esperar pelo adversário, bater nele, assim como você sentiu que o outro cara bateu em você na Curva Um", disse o campeão mundial de 2016 da Mercedes, Nico Rosberg, na televisão Sky Sports.

"Isso é algo extremamente inaceitável e acho que as regras seriam uma bandeira preta, sim. Se você esperar que seu adversário bata nele, isso é uma bandeira preta."

Lando Norris, da McLaren, que terminou em segundo lugar, assistiu a um replay na sala de resfriamento e comentou: "Eu já fiz isso antes no Mario Kart".

Russell disse aos repórteres que não sabia o que Verstappen estava pensando.

"Parecia muito deliberado. É algo que já vi inúmeras vezes em corridas de simulação (vídeo) e i-racing e nunca vi em uma corrida de Fórmula 1, então foi algo novo", acrescentou o britânico.

"É uma pena porque Max é um dos melhores pilotos do mundo, mas manobras como essa são totalmente desnecessárias. Isso decepciona e é uma pena para todos os jovens que nos admiram e aspiram a ser pilotos de Fórmula 1.

"É algo que se vê no kart, mas nunca na F1. Não faz sentido bater em alguém e correr o risco de danificar o próprio carro e de sofrer uma penalidade. E ele poderia ter voltado para lutar pelo pódio."

Verstappen, que havia acusado Leclerc de bater nele, aceitou que os dois tinham opiniões diferentes.

"Vou levar alguns lenços de papel da próxima vez", ironizou o piloto holandês ao saber das preocupações de Russell.

(Reportagem de Alan Baldwin, edição de Andrew Cawthorne)