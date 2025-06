Automobilismo - Piastri vence na Espanha com uma dobradinha da McLaren

Por Alan Baldwin

BARCELONA (Reuters) - O líder do campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, venceu o Grande Prêmio da Espanha saindo da pole position, em uma dobradinha da McLaren no domingo, abrindo 10 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, Lando Norris, na briga pelo título.

A vitória do australiano, por 2,4 segundos, foi a sua quinta em nove corridas nesta temporada e a sétima da McLaren.

Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio depois de ultrapassar a Red Bull de Max Verstappen a seis voltas do final, após um período de safety car que desencadeou o principal ponto de discussão da tarde, com o campeão rebaixado de quinto para 10º.

"É uma boa maneira de se recuperar de Mônaco. Um fim de semana excelente", disse Piastri, que terminou em terceiro no último fim de semana em uma corrida vencida por Norris na pole.

Verstappen, que fez quatro paradas no total e acabou usando os pneus duros mais lentos contra os rivais que usavam os macios, colidiu com Leclerc e duas vezes com George Russell, da Mercedes, após o reinício do safety car.

O irritado piloto holandês recebeu uma penalidade de 10 segundos adicionada ao seu tempo total pela segunda colisão com Russell, que foi claramente sua culpa.

Ele e Leclerc também enfrentaram uma investigação pós-corrida por seu confronto, que poderia levar a outras sanções.

"Tentei empurrá-lo para a esquerda, houve um pouco de contato, mas felizmente não houve consequências", disse Leclerc. Verstappen alegou que o monegasco havia batido nele e deveria ter devolvido o lugar.

Russell terminou em quarto lugar depois de ser ultrapassado por Verstappen, que relutantemente fez o que sua equipe lhe disse.

Nico Hulkenberg, da Sauber, terminou em um surpreendente e moralizador quinto lugar para a futura equipe Audi, depois de ultrapassar o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, da Ferrari, na penúltima volta.

Hamilton ficou em um decepcionante sexto lugar, Isack Hadjar em sétimo para a Racing Bulls e Pierre Gasly em oitavo para a Alpine, de propriedade da Renault.

PRIMEIROS PONTOS

O herói da casa Fernando Alonso marcou seus primeiros pontos da temporada com a Aston Martin, que tinha apenas um carro no grid devido à desistência de Lance Stroll por lesão após a classificação de sábado.

Piastri saiu na frente na largada, com Verstappen assumindo a segunda posição de Norris, enquanto Hamilton e Leclerc subiram para quarto e quinto, com Russell perdendo a posição.

Hamilton deixou Leclerc passar na 10ª volta de 66, depois que as duas Ferraris estavam andando lado a lado.

Norris retomou o segundo lugar de Verstappen na 13ª volta, com o piloto holandês não tentando se defender da McLaren mais rápida e parando na volta seguinte para colocar pneus novos.

Verstappen assumiu a liderança novamente na volta 23, depois que Piastri parou, com Norris fazendo sua primeira parada na volta 21 e saindo atrás da Red Bull, mas isso durou apenas até Verstappen parar pela segunda vez na volta 30.

Ele fez uma terceira parada na volta 47, mas Norris parou na volta seguinte para defender o segundo lugar.

O safety car foi acionado na 55ª volta, depois que o estreante italiano Kimi Antonelli encalhou sua Mercedes na brita, o que dividiu a pista e provocou uma série de paradas.

As McLarens entraram juntas para receber pneus novos, em fila dupla, e voltaram à frente de Verstappen, que questionou a troca por um conjunto de pneus duros, mas foi informado de que essa era a única opção disponível.

(Reportagem de Alan Baldwin, edição de Kirsten Donovan e Ken Ferris)