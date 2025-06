Atlético-MG vence Ceará fora de casa e amplia série invicta no Brasileirão

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético-MG embalou o sétimo jogo sem derrota e segue subindo na tabela do Brasileirão. Na noite deste domingo, visitou e venceu o Ceará, pelo placar de 1 a 0, com gol de Rony, na Arena Castelão. Com isso, colou no G-6.

Com a vitória, o Atlético-MG subiu para a oitava posição com 17 pontos. Já o Ceará viu a sua série invicta de quatro jogos chegar ao fim e aparece na décima posição com 15.

O duelo começou em alta velocidade. E, jogando em casa, o Ceará criou a primeira chance de perigo em chute de longa distância de Pedro Raul. O Atlético-MG respondeu logo na sequência em uma cobrança de falta de Gustavo Scarpa, que Rubens completou com um cabeceio que tinha destino certo, mas Marllon apareceu para afastar o perigo.

Mas a principal chance do primeiro tempo veio mesmo pelos lados do Ceará. Aos 17 minutos, depois de um cruzamento na área, Willian Machado fuzilou de cabeça e Éverson fez grande defesa. Do outro lado, apesar da pressão, o visitante não conseguiu levar tanto perigo e por isso, o duelo foi para o intervalo zerado.

Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu em alta intensidade. Enquanto o Ceará, que teve mais posse de bola, não conseguia ter efetividade, o Atlético-MG se arriscava em contra-ataques. Em um desses lances, aos 32 minutos, Rony recebeu pela esquerda, cortou para o meio e soltou o pé em um chute de fora da área, marcando um golaço.

Nos minutos finais, o zagueiro Lyanco chegou a ser expulso por intervir em um contra-ataque adversário e deixou o Atlético-MG com um jogador a menos. Mas, mesmo assim, conseguiu vencer mesmo por 1 a 0.

Agora os dois times voltam a campo em momentos distintos, por conta da parada para a Data Fifa, que terá jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. Na quinta-feira (12), o Atlético-MG recebe o Internacional, na Arena MRV, às 21h30. Já o Ceará folga porque visitaria o Fluminense, que vai disputar o Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 ATLÉTICO-MG

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral (Bruno Tubarão) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Henrique (Rômulo) e Pedro Raul (Lelê). Técnico: Léo Condé.

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Júnior Alonso e Vitor Hugo (Hulk); Natanael (Saravia), Patrick, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Gabriel Menino), Igor Gomes (Júnior Santos) e Rubens; Rony. Técnico: Cuca.

GOL - Rony, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dieguinho (Ceará) e Alan Franco e Everson (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Lyanco (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 765.662,00.

PÚBLICO - 50.070 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).